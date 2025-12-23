擬參選桃園市議員 張贊聞合體正國會學長市場拜票

桃園市龍潭區民進黨市議員參選人張贊聞（左4）在同黨市議員彭俊豪、劉仁照、余信憲陪同下，在龍潭市場尋求民眾支持。（記者李容萍攝）

耶誕節將至，桃園市宣布投入下屆龍潭區市議員民進黨黨內初選的張贊聞，除了站路口尋求民眾支持，今（23）日與同屬民進黨正國會的市議員彭俊豪、劉仁照、余信憲跨區合體，前往龍潭市場化身「耶誕快遞員」，揹著印有「任重道遠」的耶誕後背包，把握時間深入基層，緊握每雙手爭取市民支持。

彭俊豪、劉仁照、余信憲平時除了協助張贊聞擬定選舉策略，參與會議指導外，今天到場力挺，彭俊豪說，不僅要送上祝福，希望張揹起龍潭鄉親的期待，為議會注入正能量；劉仁照則表示自己初次參選時，受到許多政治前輩的支持，如今自己已是3屆市議員資歷，期盼以自身經驗傳承給學弟。

張贊聞表示，自從展開「站路口專案」以來，每天清晨在路口與鄉親點頭、揮手，已經持續滿1個月。今天正值平安夜前夕，他特地揹上寫著「任重道遠」的耶誕包，除了增添節慶氣氛，更是要自己：「議員的後背包裡，裝的不是禮物，而是厚重的民意託付。」他強調，年輕人從政沒有捷徑，唯有腳踏實地，才能贏得鄉親的信任。

桃園市龍潭區民進黨市議員參選人張贊聞（右2）扮「聖誕快遞員」在龍潭市場尋求民眾支持。（記者李容萍攝）

