    藍白4度封殺國防預算特別條例 綠委批：自己跳進大紅池怪誰？

    2025/12/23 18:17 記者謝君臨／台北報導
    藍白立委今在立法院程序委員會聯手第4度封殺國防預算特別條例草案。國民黨團副書記長林沛祥（右）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

    藍白立委今第4度在立法院程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。對此，民進黨立委林楚茵痛批，會議主席、國民黨立委翁曉玲週末跑去中國，見了哪些中國官員、談了什麼？外界一概不知，今天果然繼續擋國安法案、卡國防預算。「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，怪誰？」

    今日程序委員會中，除國防預算特別條例第4度被擋之外，由民進黨立委沈伯洋等人所提「立委赴中納管」的國安修法，也再次被擋。民進黨立委王義川表示，立委赴中報備法案在程委會已被擋了751次，國民黨立委這趟去中國遮遮掩掩，不讓大家知道去做什麼，立法院不能成為國安的破口，盼藍白不要再擋了。

    「國安法案、國防特別預算，又被藍白聯手封殺！」林楚茵指出，翁曉玲週末跑去中國，今天果然繼續擋國安法案、卡國防預算。她說，程委會表決平手，翁曉玲身為召委仍直接否決，拒絕讓立委赴中管制法案、國防特別預算條例進入院會一讀、交付委員會審查。

    林楚茵說，美國在台協會（AIT）昨天明白表示，台美必須持續交流，才能確保台灣具備足夠嚇阻力，今天一早更貼出與國民黨副主席李乾龍、張榮恭的會談照片，訊號已經很清楚。此外，AIT處長谷立言也表示，當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

    林楚茵痛批，藍白硬是阻擋、不敢付委討論，「天天喊被抹紅，卻自己跳進大紅池，還往臉上猛抹，怪誰？紅不是別人抹的，是自己染的！」

