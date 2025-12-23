為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    游盈隆獲提名中選會主委 民進黨團：嚴守適格適任原則審查

    2025/12/23 17:43 記者謝君臨／台北報導
    台灣民意教育基金會董事長游盈隆。（資料照）

    針對中選會委員人選，行政院做表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主任委員，另提名5位委員。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，民進黨團未來會嚴守適格、適任原則審查；至於這項提名是否代表對在野黨遞出橄欖枝，他說，要由在野黨判斷。

    行政院昨表示，將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

    對此，鍾佳濱今於民進黨團輿情回應記者會中表示，行政院事前請朝野黨團推薦人選，民進黨團沒有推薦，行政院是參考在野黨推薦人選後，提出這份名單。就目前政治氛圍，某黨團提出的名單，其他政黨的支持者可能不會滿意，這是事先就可以得知。

    鍾佳濱強調，中選會是獨立機關，主持國家重要選務，民進黨團未來在立法院審查會時，會嚴守適格、適任的原則，也尊重社會各界討論。

    此外，媒體詢問，游盈隆過去曾在大罷免期間批評民進黨團總召柯建銘、立委沈伯洋，以及聯電創辦人曹興誠等人，未來行使人事同意權時，是否影響民進黨團投票意願。鍾佳濱表示，對於人選評論，應留待審查時，各黨團自然會表達。同意權的行使，雖然要審查是否適格、適任，但也帶有政治審查的意味。

    鍾佳濱也說，這份名單是否算是對在野黨遞出橄欖枝，要由在野黨判斷，而不是由民進黨團主張。民進黨團希望能趕快通過審查，讓中選會持續有效運作。他表示，社會各界對游盈隆有不同看法，這是必然，如果游盈隆能通過審查，必須嚴守中選會作為獨立機關，公正主持選務的職務要求。

