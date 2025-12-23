總統府元旦升旗6大亮點曝 維安不鬆懈：7管制口先安檢再進場

總統府今召開「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，今年主題為「健康台灣、團結守護」，大開放也有Team Taiwan棒球應援商店等6大亮點。（記者塗建榮攝）

捷運台北車站、中山商圈近日發生隨機攻擊案，總統府今召開「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，今年主題為「健康台灣、團結守護」，大開放也有Team Taiwan棒球應援商店等6大亮點；媒體關注維安是否調整，策展單位回應，當天會有7個管制口，都必須經由憲兵安檢入場、外圍也有北市警力負責交通管制和秩序維護，照往例現場狀況蠻安全的。

總統府副秘書長何志偉說，元旦當天從早上到傍晚有一系列活動，以「健康台灣、團結守護」為主題，展現醫事夥伴及全體國民團結守護健康台灣的豐沛能量，也呼應總統賴清德成立的「健康台灣推動委員會」，期盼打造健康台灣，讓國人更健康，讓國家更強，讓世界來擁抱台灣。

何志偉說，非常感謝四大醫事團體共同主辦，這次活動有醫師所組成的搖滾樂團「玫瑰墓」在現場熱力開唱、國中小的同學用嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落的阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣，與族人共同獻唱，期待大家從運動開始，以滿滿健康正能量共同迎接115年的第一天。

何志偉說明，元旦升旗活動後，將迎接總統府新年第一次的「總統府大開放」，上午9時到下午4時，共有六大熱點，包括原有的常設展、漫畫及「冠軍之路」特展、經濟部首度開展、台灣老店、Team Taiwan棒球應援商店、豐富多元的市集攤位，歡迎國人到總統府來作客。

被問到賴總統會不會響應嘻哈健康操，何志偉笑說，最精彩的部分，當天到現場就會知道。

此外，被問及當天警力維安人力部署是否升級，負責策展的集智館總經理陳幼軒表示，元旦當天有7個管制口，經現場憲兵安檢後才能入場，外圍也有台北市警力進行交通管制和秩序維護，目前都是照往例進行，情況還是蠻安全的。

