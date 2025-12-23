藍白提「憲法法庭判決」無效 黃帝穎批：簡直現代義和團

立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決，再度封殺國防特別預算。（記者廖振輝攝）

立法院今（23日）召開程序委員會，藍、白除了再度封殺國防特別預算等法案外，更通過彈劾總統賴清德，以及「憲法法庭判決」無效的提案。對此，律師黃帝穎不滿，「藍白對抗全世界民主國家的憲政原則，簡直是現代義和團。」

黃帝穎今日於臉書粉專表示，藍白提案「憲法法庭判決」無效的提案，且藍白2黨在國會席次過半，若通過決議宣稱憲法判決無效，「將創世界紀錄，是全世界民主國家難以想像、瞠目結舌的『最荒唐國會』，宛如現代義和團。」

黃帝穎解釋，不只世界各國國會沒有否決憲法判決的權力，在國內法界通說也認定憲法法庭判決具法律拘束力，「已有台大、政大、台北大學、東吳等各大學法律系教授及學者超過445位老師具名連署，超過57公民團體、375律師指出憲法法庭判決確立法律秩序。」

「不敢面對憲法判決藍白如鴕鳥。」黃帝穎強調，憲法法庭判決揭示「權力分立」，「藍白如鴕鳥把頭埋進土中，喊著要決議憲法判決無效，但國會決議根本不影響憲法法庭判決的法律效力。」並直言，「更誇張的是，藍白對抗全世界民主國家的憲政原則，簡直是現代義和團。」

