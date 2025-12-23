為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍提案指憲判無效 綠委批：用政治表決踩司法、零法律效力

    2025/12/23 17:28 記者謝君臨／台北報導
    立法院國民黨團提案譴責作出「114年憲判字第1號」判決的5位大法官，並指該判決存在重大程序瑕疵，應屬當然無效。（記者謝君臨翻攝）

    針對憲法法庭19日作出「114年憲判字第1號」判決，直指藍白立委去年強修的「憲法訴訟法」違憲。國民黨立委除告發5位大法官枉法裁判罪，立法院國民黨團今再於程序委員會提案，指該判決有重大程序瑕疵，當屬無效。對此，民進黨立委林楚茵批評，「說白了，這種『決議』法律上零效力、憲政上零正當性，只是在用政治表決踩司法，想癱瘓憲法法庭。」

    國民黨團提案指出，憲法法庭宣告立法院經合法程序三讀通過、總統依法公布的「憲訴法」違憲。但該判決僅有5位大法官參與，將另外3位不願違憲違法而拒絕參與評議的大法官摒除在外，程序上存在重大瑕疵。因此，建請立法院做成決議，除嚴厲譴責做出判決的5位大法官，該判決應屬當然無效。

    對此，林楚茵表示，看看國民黨這份提案，居然想用一紙「決議」宣布大法官判決無效，真的看傻了。這早就不是法律問題，而是在公開表演「我就是比你大」的政治意志。

    「藍白每次罵人都是自我介紹！」林楚茵指出，藍白嘴上天天罵人獨裁、專制，轉身卻丟出這種自證其罪的決議案，讓大家看看什麼叫做藍白立院獨裁！說白了，這種「決議」法律上零效力、憲政上零正當性，只是在用政治表決踩司法，想癱瘓憲法法庭。

