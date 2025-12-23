強化災難醫療韌性!首座國產血袋廠完成建置 石崇良：年產230萬組

衛福部長石崇良。（翻攝自總統府直播畫面）

血液穩定供應是災難與戰時醫療應變的關鍵一環，總統府今（23日）召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，衛福部長石崇良針對「社福醫療及避難設施整備」進行報告，他提到，台灣已完成首座國產血袋廠建置，由南亞與普瑞博合作，今年7月取得衛福部食藥署醫療器材許可證，目前進入測試階段，未來每年將可生產230萬組血袋，強化國內供血穩定。

石崇良表示，「社福醫療及避難設施整備」的目標在於建構全方位醫療體系的災害準備與應變能力，整體策略分為「韌性全民」、「韌性社區」與「韌性醫療」三大面向。

在「韌性醫療」方面，他表示，衛福部已透過全國205家急救責任醫院所構成的網絡，強化醫療體系量能，並穩定藥品與醫材供應鏈，以因應大量傷患所需。其中已擇定51家「重度級急救責任醫院」，優先提升電力、供水與供氧等關鍵設備韌性，以應對可能出現的「孤島作業」情境；同時成立50組備援手術團隊，國軍醫院也完成24組前進外科小組，完訓約400人次外科系醫師，支援前進外展式手術救援。

在醫院空間整備上，石崇良說，新設醫院已同步規劃擴充地下醫療空間，未來希望具備急性一般病床10%的地下收治量能，並已儲存外傷用品與重要醫材，約可支應12萬人份。

至於血液供應規劃，石崇良表示，除完成血袋廠建置外，也將進一步建立大型災難時的血液供應機制，先從重度級急救責任醫院推動「急捐急用」模式，擴充血液供應量能。

另在藥品韌性方面，行政院已核定自明年起、為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，以建立藥品與醫材穩定供應鏈。

除醫療體系外，在「韌性全民」與「韌性社區」部分，石崇良說，已完成近5萬人次民眾CPR、AED及簡易外傷處理訓練，並督導22縣市盤整佈建4505處救濟站及5928處收容處所；相關避難與收容資訊也已與內政部合作，建置於警政服務APP，未來將持續整合防災與救護資訊，強化社區災害應變與後勤調度能力。

