    政治

    藍提公投法修法推翻憲法法庭裁判 鍾佳濱：全世界沒有先例

    2025/12/23 17:03 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者塗建榮攝）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決可經由公投交由人民複決，今於程序委員會通過列入週五院會議程。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱強調，實施直接民權的民主國家，不曾發生以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判先例，國民黨團如何判斷憲法法庭違法，令人不解。

    國民黨團提案主張，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判的複決案，將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內即應實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

    對此，鍾佳濱今於民進黨團輿情回應記者會中指出，從世界各國實施直接民權的民主國家經驗來看，皆未曾出現以公投否決或推翻憲法法庭裁判的先例。對於國民黨未來如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團將持續關注。

    鍾佳濱表示，司法院是司法最高機關，憲法法庭依法負責法規範審查、機關間憲政爭議，以及總統彈劾案件的審理，國民黨團如何判斷憲法法庭「違法」，令人不解。他也強調，國民黨團將直接民權置於權力分立與憲法至上的原則之上，這顯然是一個很大的誤謬。

