    首頁 > 政治

    義联集團：林義守未推薦張顯耀給鄭麗文 操盤「南二都」選戰

    2025/12/23 17:02 記者葛祐豪／高雄報導
    林義守事業版圖橫跨鋼鐵、醫療、教育和房地產。（資料照）

    林義守事業版圖橫跨鋼鐵、醫療、教育和房地產。（資料照）

    針對有媒體報導，國民黨黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情，幕後推手是義联集團創辦人林義守；對此，義联集團今天（23日）發出聲明否認，強調林義守近期並未與媒體報導的檯面上各黨派政治候選人有任何互動。

    根據媒體報導，近日傳出國民黨主席鄭麗文將指派前立委張顯耀，出任黨副主席、智庫執行長及高雄選情中心督導「南二都」戰況，引發地方強烈反彈。且此次張顯耀人事案幕後最大推手，傳出是來自義联集團創辦人林義守的親自力薦。

    對此，義联集團今天下午發出聲明，強調媒體報導指稱創辦人林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實，本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之檯面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

    義联集團表示，面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。

    現年84歲的林義守，是白手起家的企業家，從賣布的小販開始，逐步將他的事業版圖橫跨鋼鐵業、醫療、教育和房地產，是南部知名的企業大亨。

