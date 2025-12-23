北市隨機攻擊案 賴清德籲中央地方引以為鑑、團結檢討

總統賴清德在「全社會防衛韌性委員會」開場致詞提及上週五的北市隨機襲擊事件，強調守護人民安全是政府最基本的責任。（圖擷取自總統府YouTube）

總統賴清德今在「全社會防衛韌性委員會」開場致詞時，提及上週五的北市隨機襲擊事件，強調守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事為鑑，中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力；他也提醒，「小橘書」就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，「有準備，更安全」。

賴清德指出，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞；然而，也看到國人堅毅不屈的精神，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，不僅彰顯台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，台灣精神，就是團結精神。

賴清德提到，上週五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。他強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事為鑑，中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

此外，賴清德表示，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。

賴說，上月他提出2大守護民主台灣國家安全行動方案，宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算，再次向國人同胞說明：台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

最後，賴清德強調，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養。「有準備，更安全」，因此政府今年出版並普發「台灣全民安全指引」，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

