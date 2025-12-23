為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林沛祥表決冷笑瞪綠委 沈伯洋還原當時情況吐槽：想耍狠結果忘記舉手

    2025/12/23 17:01 即時新聞／綜合報導
    立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決，再度封殺國防特別預算。國民黨團首席副書記長林沛祥（中）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

    立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手表決，再度封殺國防特別預算。國民黨團首席副書記長林沛祥（中）舉手表決時，面露冷笑看向民進黨立委。（記者廖振輝攝）

    藍白立委再度聯手，今（23）日第4度擋下規模高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，引發朝野激烈交鋒。表決過程中，國民黨立委林沛祥舉手時面露冷笑、直視民進黨立委的畫面曝光引發熱議。對此，民進黨立委沈伯洋還原現場情況，直言林沛祥當下甚至「忘記舉手」，自己提醒一句後，對方才露出該表情。

    民進黨立委王定宇今在Threads發文指出，立法院今天有兩個提案，其一是藍白再度聯手，第四次阻擋國防特別預算條例付委，連分案給委員會討論都阻擋，美國通過史上最強大的對台軍售案、川普也簽署2026 NDAA成為法律案，其中包括無償援助315億元台幣，「結果台灣的藍白，竟然四度阻擋國防預算特別條例付委，真的是害台害民。」

    王定宇續指，另一項提案更是「國際級笑話」，中國國民黨竟然用黨團提案，想用立法院的決議案直接宣告「憲法判決」無效，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，「這笑話…應該是中國國民黨花蓮王直接在台灣稱帝了！」

    王定宇同時附上林沛祥在舉手表決時露出冷笑瞪視綠委的照片。同黨立委沈伯洋則在貼文下方留言補充，「笑死，他在那邊耍狠、站在最前面瞪人，結果忘記舉手」，沈伯洋對他說：「不要只會圍事不會表決啦」，林沛祥才露出該表情。沈伯洋更直呼，「擋預算還耍流氓，重點是一句論述都講不出來…….就一直瞪我鬼笑，國民黨當立委的門檻到底是什麼？」

    立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手，第4度擋下預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（記者廖振輝攝）

    立法院23日召開程序委員會，藍白立委聯手，第4度擋下預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。（記者廖振輝攝）

