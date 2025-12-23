AIT臉書貼文施壓國防特別預算案？國民黨：除非公開說 否則沒什麼意義

國民黨文傳會主委吳宗憲。（資料照）

立法院藍、白兩黨立委今天第4度在程序委員會封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，值此之際，美國在台協會（AIT）在臉書公布副處長梁凱雯（Karin M. Lang）與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面照片，並重申美國支持台灣強化防衛能力，引發外界聯想施壓，國民黨文傳會主委吳宗憲回應表示，除非AIT有公開說些什麼，否則他不認為這有什麼意義。

吳宗憲指出，他個人完全沒有特別的感覺，而且也真的不覺得美方有施不施壓的問題，一切只是外界揣測，他並強調，美方與國民黨高層人士見面交流的情況一直很多，所以不認為這有什麼問題，AIT只是對外公開正常的拜會活動。

請繼續往下閱讀...

此外，針對綠營立委痛批國民黨立委翁曉玲等藍委去一趟中國回來後，就真的按照中共的話，反對特別條例，對此，吳宗憲嚴正否認有所謂國民黨立委到對岸接受指令的說法，並強調中共沒有要求國民黨擋下國防特別預算的事情，「現在已經是什麼時代了，還需要飛到對岸參加1000多人的台商聚會並接受指令，這種質疑在邏輯上有問題！」

吳宗憲表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」預算金額是史上最高，在野黨只是希望能得到詳細的資料，而非只有幾頁的PPT，就要求國會同意1.25兆的國防採購預算。

他反問綠營立委，立法院朝野可不可以一起要求國防部把1.25兆的採購細節說清楚？否則立法院就沒有在為人民把關，即便只是一般民間公司的採購，預算都會很嚴謹的說明採購項目以及對公司有有多少的幫助，同時國防部對於採購案的後續武器維護以及多少兵力可以使用，這些應該都是計畫的ABC，但顯然國防部目前都沒有做到。

吳宗憲還說，今天民進黨不跟著在野黨要求國防部提供資料，反而動不動給在野黨扣帽子，這不是溝通事情，而是在找架吵，沒有任何意義，而且是把人民當然白癡耍！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法