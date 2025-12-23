柯文哲：京華城案牽連太多無辜 想到陳佩琪深夜跪著擦地板就哭了

台北地院23日繼續開庭審理京華城案，涉案被告前台北市長柯文哲出庭。（記者羅沛德攝）

台北地方法院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，為期8天的大辯論今進入倒數第2天，由柯文哲答辯公益侵占政治獻金、背信罪，他說京華城案牽連太多無辜的人，還好他還算耐關，沒有鼓動群眾，被關一年就算了，他最後說自己很節儉，有一天他晚上10點多回到家，打開門就看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，柯流著淚說「我家沒有請佣人」，一度為之語塞，書記官見狀拿面紙給他拭淚。

柯文哲說，北檢少數檢察官的作為抹煞多數認真檢察官的努力，本案檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強的理由押人取供、起訴，和特定媒體聯手當政治打手，監察院也罰他240萬元還要沒收政治獻金，檢、監合作無間，他指責總統賴清德還在繼續升高對立。

請繼續往下閱讀...

柯說，司法是人民最後的安全網，本案是最壞示範，重挫司法信任度，大罷免大失敗檢方要負最大的責任，他會盡力善後，重建司法信任度，目前他也很克制，沒有鼓動什麼事，被關一年就算了，反而是他身邊的人比他還生氣，最氣的人是陳佩琪。

柯說本案檢方為了他一人，牽連太多無辜的人，民眾黨這一年來人人自危，在驚慌失措中度過；沈慶京就算判無罪，他的公司也差不多了，萬一倒了，公司幾千個家庭怎麼辦，檢察官有想過嗎？他妻子、小孩、連遠房親戚的帳戶金流都查過一遍，他聽說檢方準備要用同樣手法對付黃國昌，以特定立場扭曲證據來辦人。

柯文哲說，他最不滿的有3點，1是牽連太多無辜的人，2是太有針對性，3是政治干擾司法。牽連無辜以老同學李文宗最冤枉，只回一通簡訊就羈押禁見11個月，前副市長彭振聲認罪卻不知道犯了什麼罪，還痛失妻子，「真是造孽」，彭在看守所關在他樓下，彭有低血鈉症，他聽到彭一直在吐，關久了可能真的會死掉。

針對性是為了搞柯，連KP秀演唱會、邱復生幫他寫企畫、采風孫丁君要幫忙，都被檢察官查了一整輪，這些到以後都會被當做笑話看；政治干擾司法，是指檢方和特定媒體為了抹黑他，預設立場把當事人沒說過的話塞到對方嘴裡，前都發局長黃景茂的筆錄就是這樣被塞進沒講的話。

柯文哲說，這一年來民眾黨人人自危，民眾黨是新興政黨，或許有做不好的地方，但不是壞人，他隨後想到妻子，突然哽咽停頓數次，說他有次晚上10點多回到家，「一開門就看到陳佩琪跪在地上擦地板，我們家沒有佣人」，一度為之語塞，最後他以「今天起要開始想怎麼重建司法信任度」作結。

柯文哲被控涉嫌侵占基隆市副市長邱佩琳轉交給柯的3筆各200萬元、共600萬元指名要捐給民眾黨的現金捐款，柯卻未送進民眾黨財務部入帳，檢察官昨論告強調政治獻金、競選剩餘款有公益性質，「你的政治獻金，不是你的錢」。

柯文哲還與李文宗兄妹以木可公司收取柯肖像授權金、投資自媒體、KP秀募款演唱會、暗槓采風公司捐款等手法，侵占柯競總、民眾黨的政治獻金及競選剩餘款共6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元用於支付柯競總員工薪水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法