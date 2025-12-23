為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    自費赴中？ 遭高嘉瑜酸「這麼小氣會自己付錢」 葉元之當場破防

    2025/12/23 16:19 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委葉元之搭乘班機前往廈門。（資料照）

    國民黨立委葉元之搭乘班機前往廈門。（資料照）

    中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中，引發社會討論。這次到廈門參與活動的立委葉元之，昨日上網路節目接受主持人高嘉瑜專訪。葉元之說明，他是自己訂機票參加活動，當場被高嘉瑜酸：「自己付錢去？葉元之這麼小氣，你會自己付錢去廈門？」還爆料葉元之都沒請客喝咖啡、奶茶，讓葉元之當場破防，表示「我有請過！」他還不滿表示：「那些說人家很小氣的人，自己也很小氣啊！」

    昨日震傳媒網路節目請來葉元之接受訪問，開場就提到這次爭議的廈門行。葉元之痛批遭媒體沒有證據就編故事，他強力譴責。葉元之說，他是自己出錢買機票，高嘉瑜馬上驚訝地問：「他們沒幫你出機票錢？」葉元之強調：「自己訂的，自己付的錢！」高嘉瑜則馬上嗆：「自己付錢去？葉元之這麼小氣，你會自己付錢去廈門？」而葉元之則回答：「就沒去過啊！」接著大嘆一口氣。

    然而，高嘉瑜還不打算放過他，掛著一抹冷笑繼續碎碎念：「我覺得葉元之的個性怎麼可能？你都沒請過我們喝咖啡，喝珍奶，結果你為了去廈門台商你自己付機票？」對此，葉元之反擊「你也沒請過我喝咖啡啊！」不過，高嘉瑜表示，如果她遲到（指上節目時）都會請喝咖啡。

    葉元之則說他沒有遲到過，強調過去也有名嘴說他沒請過咖啡，「其實我有請過！」對於很多人說他很小氣沒請客過，葉元之也皺眉：「那我也沒喝過你們的咖啡啊！」他不滿表示：「那些一直說人家很小氣的人，自己也很小氣啊！」

    影片請見震傳媒YouTube頻道（約5分28秒處開始）

