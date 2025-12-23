日自民黨代理幹事長訪紅毛港保安堂 廟方建議在高雄設大使館

台日友好合影。（記者陳文嬋攝）

日本自民黨代理幹事長萩生田光一今率團參訪鳳山區紅毛港保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，廟方主委張吉雄遞交建議書，期盼台日友好升高規格，日本能在高雄設置大使館，串聯安倍晉三紀念公園，作為台日友好指標。

訪團以萩生田光一為首，還有八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一、八王子市議會副議長岩田祐樹長及多名八王子市議員，今參訪鳳山區紅毛港保安堂，由市長陳其邁、議長康裕成等人陪同，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。

紅毛港保安堂主委張吉雄表示，萩生田光一眾議員是最支持台灣的日本國會議員之一，也是日本重量級人物，當安倍晉三提出台灣有事就是日本有事，萩生田光一主張惡勢力用武力改變台喊現狀是不被允許的，肯定2人是勇敢對抗中國惡勢力的日本偉大政治家。

張吉雄今天遞交一封建議書給萩生田光一，強調台日友好關係密切，期盼日本升高規格，能在高雄設置大使館，尤其廟方周邊公有地多且腹地大，建議日本可以在此設置大使館，或將日本交流協會遷移到此，串聯安倍晉三紀念公園，作為台日友好指標，對台日友好深具意義。

張吉雄指出，隨著亞太地區地緣政治緊張，台日關係愈來愈緊密，期待日本早日通過台灣旅行法，鬆綁台日官員交流限制，強化台日戰略夥伴關係，讓台日合作更加緊密，以維護亞太地區和平。

鳳山區紅毛港保安堂主委張吉雄遞交建議書，期盼日本在高雄設置大使館，串聯安倍晉三紀念公園，作為台日友好指標。（記者陳文嬋攝）

安倍晉三紀念公園石頭刻有已故前日本首相安倍晉三名言「台灣有事就是日本有事」。（記者陳文嬋攝）

安倍晉三紀念公園。（記者陳文嬋攝）

