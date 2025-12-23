鄭麗文嗆東吳副教授「沒大腦」賴瑞隆批失格：想聽好聽話躲中央黨部就好

國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，卻遭鄭批評「這也太沒有大腦了吧？」對此，東吳大學政治系校友、民進黨立委賴瑞隆痛批，身為國民黨主席，這是非常失格且沒有禮貌的行為，任何政治人物都必須接受各界的批評，如果沒有雅量接受批評，那就不要進入東吳大學。賴也呼籲，鄭麗文慎重向東吳大學、慎重向所有學生、老師們道歉。

陳方隅昨向鄭麗文提問，指國際社會的共識是台灣要加強自我防衛，但國民黨自2000年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，前總統馬英九8年裁軍是要改成募兵制，大陸、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧？」

請繼續往下閱讀...

對此，賴瑞隆表示，東吳大學是一個自由學風的學校，也培養出各黨派的優秀政治人物及各界菁英，但鄭麗文到東吳大學演講，竟批評提問者沒有大腦，這是非常失格且沒有禮貌的言行。作為一個最大在野黨的黨主席，「要不你就不要走到東吳大學去演講，躲在妳自己的中央黨部就好了，不要走出中央黨部。」

賴瑞隆強調，若妳接受邀約至東吳大學演講，就應該尊重其自由學風，各式提問都會有，「但不能夠妳不喜歡的提問，妳就批評攻擊，甚至罵人家沒有大腦，我想這是非常失格且沒有禮貌的黨主席行為，任何政治人物都必須接受各界批評，如果沒有雅量接受批評，那就不要進入東吳大學。

賴瑞隆說，東吳大學擁有自由、民主學風，裡面不管是國民黨、民進黨、民眾黨等，各黨的優秀人士都有，而這樣多元的學風也是東吳大學可貴之處，鄭麗文如果要走出黨中央，要到各大學去，就請接受各大學的提問，不要問a答b、不要問東答西，且在顧左右而言他的同時，竟還批評副教授沒有大腦。

「這是非常失禮、失格且嚴重的行為。」賴瑞隆認為，鄭麗文應慎重向東吳大學副教授道歉，若只想聽好聽的話，那就躲在國民黨中央就好了，不用出來

「要走出到大學，就要尊重大學！」賴瑞隆呼籲鄭麗文，不要只想聽自己想聽的話，聽到不想聽的話就攻擊批評，講人家沒有大腦，是一個非常失格、失言，且沒有禮貌的行為，呼籲鄭麗文慎重地向東吳大學的所有學生和老師們道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法