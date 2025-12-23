為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張善政：華亞科技園區擴大案與內政部達成共識將與最大地主樂善寺溝通

    2025/12/23 14:10 記者謝武雄／桃園報導
    針對華亞科技園區擴大案，桃園市長張善政受訪時表示，與內政部長劉世芳溝通，雙方都樂觀其成。（記者謝武雄攝）

    內政部長劉世芳昨率主管拜訪桃園市長張善政，並就「林口工五擴大案（華亞科技園區擴大案）」交換意見；張善政今出席德修宮慈善文教基金會清寒獎助學金頒獎典禮，會後受訪時表示，後續林口特定區將配合捷運銀線等引導發展，市府將會通盤規畫，內政部也表達樂觀其成，另雙方都認同應妥善與最大地主樂善寺溝通。

    張善政說，華亞科技園區擴大案，其中最大地主樂善寺這邊的這個土地，很多年都是現在這個樣子，在地方上發展上大家期待有所改變，市府會積極跟樂善寺來溝通，希望樂善寺能夠體認到這個地區發展的需求，來配合市府的建設。

    他也提到，目前市府有2項重大建設與該開發案有關，第一就是捷運銀線會從中間通過，這個是公共建設非常重要的一環；其次是隔壁的華亞園區很多廠都需要擴建，擴建的土地就最好就是在旁邊，在營運效率來講會比較好，所以這兩個建設對於桃園來講都非常重要，市府會秉持溝通誠意，跟樂善寺好好地來溝通。

