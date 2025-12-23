竹市明年1月24日 發放市民每人5千元消費金

新竹市府將於明年1月24日發放市民每人5千元消費金。（資料照）

為協助市民減輕負擔、提振消費，並帶動地方產業動能，新竹市政府編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，期望透過發放新竹市民每人5000元消費金（114年9月30日前設籍），帶動內需擴張，協助國內經濟穩健度過不確定的國際環境。

新竹市政府表示，新竹市議會已於12月2日三讀通過明年度新竹市總預算案暨附屬單位預算及綜計表。此外，有關振興經濟消費金發放事宜，市府預計於明年1月21日前針對社福列冊長輩及安置兒少優先撥款入帳，並訂於1月24日啟動全市實體現金發放作業，讓市民在農曆年前能順利領取5000元紅包，活絡經濟，讓市民安心過好年。

市府表示，此次發放市民每人5000元消費金，預估受惠人數超過45萬人，將有效提升民眾消費意願，進一步帶動餐飲、零售、夜市、觀光與服務業等在地產業景氣循環，相關局處已著手研議發放方案，包含65歲以上長者免申請，以既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭。其餘市民發放則預計由類似投開票所方式，由市民前往就近領取，詳細發放方式仍待市府進一步公告。

