鄭麗文嗆教授沒大腦 范雲酸：未來大家聽她演講都不需帶腦

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，卻遭鄭批評「這也太沒有大腦了吧？」立法院民進黨團副幹事長范雲今表示，鄭麗文這種回應方式，讓大家感覺未來去聽她的演講，不管是老師或學生都不需要帶腦袋去。民進黨團幹事長鍾佳濱也大酸：「或者不小心帶著腦袋去，但要開飛航模式。」

陳方隅昨向鄭麗文提問，指國際社會的共識是台灣要加強自我防衛，但國民黨自2000年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，前總統馬英九8年裁軍是要改成募兵制，大陸、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎，「這也太沒有大腦了吧？」

對此，曾為台灣大學社會學系副教授的范雲今於民進黨團輿情記者會上說：「我有看到，就是鄭麗文嗆了東吳大學政治系教授沒有腦袋喔。我想鄭麗文作為國民黨主席，她的這種回應方式，讓大家感覺未來去聽鄭麗文的演講，不管是老師或是學生都不需要帶腦袋去。鍾佳濱則補充說，「或者不小心帶著腦袋去，要開飛航模式。」

陳方隅事後在社群媒體上發文，痛批鄭麗文把在座聽演講的大家都當笨蛋，他只是想要好好討論公共事務就被直接貼標籤，質疑「這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

