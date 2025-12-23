為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文嗆教授沒大腦 范雲酸：未來大家聽她演講都不需帶腦

    2025/12/23 13:38 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者塗建榮攝）

    立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問，卻遭鄭批評「這也太沒有大腦了吧？」立法院民進黨團副幹事長范雲今表示，鄭麗文這種回應方式，讓大家感覺未來去聽她的演講，不管是老師或學生都不需要帶腦袋去。民進黨團幹事長鍾佳濱也大酸：「或者不小心帶著腦袋去，但要開飛航模式。」

    陳方隅昨向鄭麗文提問，指國際社會的共識是台灣要加強自我防衛，但國民黨自2000年以來一直在反對軍購，該如何面對中共從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，前總統馬英九8年裁軍是要改成募兵制，大陸、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎，「這也太沒有大腦了吧？」

    對此，曾為台灣大學社會學系副教授的范雲今於民進黨團輿情記者會上說：「我有看到，就是鄭麗文嗆了東吳大學政治系教授沒有腦袋喔。我想鄭麗文作為國民黨主席，她的這種回應方式，讓大家感覺未來去聽鄭麗文的演講，不管是老師或是學生都不需要帶腦袋去。鍾佳濱則補充說，「或者不小心帶著腦袋去，要開飛航模式。」

    陳方隅事後在社群媒體上發文，痛批鄭麗文把在座聽演講的大家都當笨蛋，他只是想要好好討論公共事務就被直接貼標籤，質疑「這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播