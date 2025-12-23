不被藍白牽著走！賴清德聲望43.4％快速回溫 強勢出擊促綠營基本盤歸隊

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，賴清德總統的聲望正快速躍升，獲得43.4%民眾贊同，1個月以來大幅上揚5.5個百分比。（圖由台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，賴清德總統的聲望正快速躍升，獲得43.4%民眾贊同，1個月以來大幅上揚5.5個百分比，除了大罷免風暴逐漸平息外，賴近期強勢出擊，就台灣重大議題向國內外表明立場，已發揮可觀作用，奪回「政治議程設定權」，避免被國會在野多數牽著走；不過，何時能完全脫離執政困境，仍是問號。

對於民調問及「賴清德總統上任已1年7個月，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示，有43.4%的民眾贊同賴清德總統處理國家大事的方式（包括16.4%非常贊同、27%還算贊同）、48.6%不贊同（21%不太贊同、27.6%一點也不贊同）。

民調分析，雖然不贊同者比贊同者多出5.2個百分點，但與上個月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，不贊同率則下降1.6個百分點，雙方差距從上個月的雙位數縮減6.8個百分點至5.2％，意味賴總統過去1個月的施政作為獲得民意正面回應，整體支持度正顯著回升，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。

民調顯示，「非常贊同」賴總統領導方式的人數激增6.2個百分點，「非常不贊同」的人數也上升1.9個百分點；兩邊的溫和派則雙雙有減弱趨勢，還算贊同下降0.7%、不太贊同下降3.5。換言之，大罷免風暴平息4個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

台灣民意基金會分析，賴總統近期罕見地強勢出擊發揮可觀作用，賴總統就國內外關注的台灣重大議題表明政策、態度與立場，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」，包括召開國安高層會議宣佈8年投入1.25兆建構「台灣之盾」，並向《華盛頓郵報》投書、接受《紐約時報》專訪等一系列國際發聲，「出口轉內銷」、吸引國人注意，聚焦對賴政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。

台灣民意基金會認為，對內，面對藍白陣營主導的多項法案，賴總統態度更趨強硬，如在野版的「財劃法」修正案，賴被迫選擇與行政院站在一起「不副署、不公布、不執行」，直接走上第一線面對在野勢力，勢必引爆行政與立法兩權的強烈衝突，自然也帶動朝野支持者的對立、凝結與集結。

分析認為，賴總統過去6個月聲望急速走下坡，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲，「大罷免大失敗」無疑是單一最重要因素，但時間可以療傷，4個月以來社會與人民的怨氣逐漸消退，行政與立法兩權衝突也帶動綠營傳統支持者歸隊，加上賴總統過去1個月強勢出擊，支持度隨之明顯爬升。惟，何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

此次調查由台灣民意基金會設計與判讀，山水民意研究公司執行抽樣。訪問期間為12月15日至17日，對象為全國20歲以上成年人，採市話7成、手機3成並用抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權。

