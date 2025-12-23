為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    絕未「赴中領旨」？翁曉玲氣喊：國安局、調查局是白幹的嗎

    2025/12/23 13:05 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委翁曉玲在臉書貼出她與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴，出席廈門台商活動現場的合影。（取自翁曉玲臉書）

    國民黨立委翁曉玲在臉書貼出她與台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴，出席廈門台商活動現場的合影。（取自翁曉玲臉書）

    中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請國民黨立委翁曉玲、林思銘等7人赴中。立法院民進黨團指國民黨急著澄清絕未「赴中領旨」，就讓大家「看看你們實際的作為」；民進黨發言人吳崢也說，翁曉玲證實民進黨的質疑是真實的，「那她與國台辦人員聊天氣還是機密呢」？對此，翁曉玲今（23）日受訪時氣憤表示：「我們的國安局、調查局是白幹的嗎？我們去見了什麼人、說了甚麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？不要再造謠了如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源。」

    吳崢昨天質疑，翁曉玲承認這一趟到廈門與國台辦有接觸、聊天，那是聊天氣、聊台灣政情，還是聊機密呢？立法院仍在會期中，為什麼7位藍委匆匆忙忙去中國參加活動？現在共產黨才是你們老闆嗎？是要在會期中前往匯報台灣政情嗎？

    「請問我接觸了什麼國防機密？」翁曉玲表示，卓榮泰都不同意她的「索資」了，更何況她的問題全部都是與民生、政府機關制度有關，「我是有掌握什麼國防機密？賴政府不要再造謠抹紅，藍委赴中探望、支持台商，就說我們是洩漏國防機密，那就請你們啟動調查」。

    「我們的國安局、調查局是白幹的嗎？我們去見了什麼人、說了甚麼話，洩漏什麼機密，你們會不知道嗎？」翁曉玲表示，不要再造謠了，如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源，照顧台商是藍委共同的目標，現在陸委會、海基會根本無法發揮功能，唯有民意代表才能照顧到廣大的台商、台生，生活在大陸的台灣同胞，不要因為民進黨做不到，就阻擋國民黨立委不能去做，這是非常惡劣的事。

