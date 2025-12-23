為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國人赴寮國、柬埔寨、白俄羅斯恐送中 外交部：持續防範中方不法行徑

    2025/12/23 13:00 記者黃靖媗／台北報導
    外交部發言人蕭光偉23日表示，外交部持續就各國政治治安環境進行風險評估，適時發佈旅遊警示，並將持續防範杜絕中方這類無知粗暴、挑戰國際秩序的不法行徑。（記者黃靖媗攝）

    外交部發言人蕭光偉23日表示，外交部持續就各國政治治安環境進行風險評估，適時發佈旅遊警示，並將持續防範杜絕中方這類無知粗暴、挑戰國際秩序的不法行徑。（記者黃靖媗攝）

    過去曾有逾百名在柬埔寨涉詐國人被直接「送中」。知情官員示警，國人應避免前往寮國、柬埔寨、白俄羅斯，以免被抓捕送中。對此，外交部發言人蕭光偉今（23）日表示，外交部持續就各國政治治安環境進行風險評估，適時發佈旅遊警示，並將持續防範杜絕中方這類無知粗暴、挑戰國際秩序的不法行徑。

    根據外交部「國外旅遊警示分級表」，官員點出的寮國、柬埔寨、白俄羅斯當中，僅有白俄羅斯與柬埔寨部分地區被列為「第四級：紅色」，建議國人儘速離境；柬埔寨其餘地區及寮國則被列為「第三級：橙色」，建議國人避免前往。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會說明，外交部一向重視國人的海外人身安全，持續就各國的政治、治安、法治環境，進行風險評估，並適時發佈旅遊警示，提醒國人審慎評估赴海外的行程。

    針對部分國家可能涉及與中國進行跨國合作執法，蕭光偉指出，外交部持續搜集相關資訊，並與理念相近國家保持溝通。

    蕭光偉重申，我國作為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣並沒有任何管轄權，中國對於我國人施加所謂的跨國鎮壓威脅，政府除了與國際社會加強反制合作之外，外交部也與各外館持續密切關注可能情況，強化外館緊急應變機制，另外也與政府其他部門協力合作。

    蕭光偉表示，外交部也會持續向國人宣導，共同防範杜絕這一類中方無知粗暴，且挑戰國際秩序的不法行徑，外交部會持續與各部會共同維護國人的人權與權益。

    目前對於寮國目前的旅遊警示等級，蕭光偉說，是依照整體安全情勢及國人風險綜合評估，考慮是否要調整，外交部會視整體情勢發展適時檢討，有必要的話再做公告。

