彰化喊30多年蓋不成生命園區 王惠美就職7週年3句話曝心情

彰化縣長王惠美兩任屆滿將卸任，今（23日）天她出席就職7週年「改造彰化ING」記者會，面對媒體提問7年來債還很大，地方喊了30多年的生命園區也能蓋了；她表示，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。她展現自信，對於被問及彰化7年前後改變，語帶幽默反問記者，「這個要問起來，你們自己沒有感覺嗎？應該都有很深的感覺啊！對不對？」列席局處長紛紛報以掌聲。

根據縣府統計，2018年底王惠美就任前，縣庫長債（1年以上）167.8億元，短債96.4億元，加計擴大集支付157.4億元，合計421.6億元，截至今（2025）年11月底長債剩下20億元，短債0元，加計擴大集支付207.9億元，合計227.9億元，共減債193.7億元，財政體質已與過去明顯不同，財務黑洞消失。

彰化縣是全國唯一百萬人口大縣，卻是唯一沒有火化場的大縣，地方喊了30多年，f一直蓋不起來，昨（22日）天彰化縣環評會議第二次初審會議有條件通過環評審查，計畫總經費7億8473萬元，縣府採一次發包分3年編列預算，今年編列4084萬元經費，議會已通過，明（2026）年編列2億5000萬元，後（2027）年編列4億9389萬2498元，縣府規劃明（2026）年春節過後上網招標，順利的話，希望明年動工。

被媒體問及財務與生命園區的議題，王惠美以做對的事回應。記者會中，她以「改造彰化ing」為題，以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖。王惠美說，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府團隊加速整體作業，兩項重大建設都已進入最後綜合規劃階段，同時縣府團隊也配合重新調整全縣整體捷運路網，並在這個月提送中央審查。

王惠美也向五位彰化區域立委及不分區立委喊話，期盼地方與中央不分黨派持續推動，讓彰化鐵路高架化、二林精密機械園區等指標性案件能加速審議。

