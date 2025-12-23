稱「1219嫌犯」 蔣萬安：不希望凶手名字被記住

蔣萬安（右）主持市政會議表示，不希望凶手名字被記住。（北市府提供）

台北車站、中山商圈12月19日發生重大隨機殺人案件釀4死，台北市長蔣萬安今（23）日主持市政會議也強調，認同當年紐西蘭槍擊案時任紐西蘭總理阿德恩的做法，不希望「1219嫌犯」（指凶嫌張文）成為另一個被記住的名字。

2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，釀51人身亡，時任總理阿爾登（Jacinda Ardern，另譯阿德恩）事後拒絕提起槍手名字。

蔣萬安今主持市政會議表示，非常認同阿爾登總理做法，不希望「1219嫌犯」成為另一個被記住的名字，希望媒體更聚焦在如何讓市民回歸到正常生活。

蔣萬安會中也向全體警察同仁致敬，在高度危險下同仁盡了最大努力突破阻礙、追查嫌犯，守護市民的行為大家都看在眼裡；事後，有些人透過上帝視角批評警方作為，或批評在場民眾缺乏警覺性，這他不予置評，但他要強調，第一線警察同仁在高度壓力下，瞬間要依照當下資訊，以保護市民為最高原則，市府會支持同仁的專業判斷與決定。

他也強調，警察局務必要關心同仁身心狀態，有必要的時候應及時提供心理諮詢等相關支持資源，讓同仁在完成任務後都能獲得妥善照顧及陪伴。

