為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    稱「1219嫌犯」 蔣萬安：不希望凶手名字被記住

    2025/12/23 12:34 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安（右）主持市政會議表示，不希望凶手名字被記住。（北市府提供）

    蔣萬安（右）主持市政會議表示，不希望凶手名字被記住。（北市府提供）

    台北車站、中山商圈12月19日發生重大隨機殺人案件釀4死，台北市長蔣萬安今（23）日主持市政會議也強調，認同當年紐西蘭槍擊案時任紐西蘭總理阿德恩的做法，不希望「1219嫌犯」（指凶嫌張文）成為另一個被記住的名字。

    2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，釀51人身亡，時任總理阿爾登（Jacinda Ardern，另譯阿德恩）事後拒絕提起槍手名字。

    蔣萬安今主持市政會議表示，非常認同阿爾登總理做法，不希望「1219嫌犯」成為另一個被記住的名字，希望媒體更聚焦在如何讓市民回歸到正常生活。

    蔣萬安會中也向全體警察同仁致敬，在高度危險下同仁盡了最大努力突破阻礙、追查嫌犯，守護市民的行為大家都看在眼裡；事後，有些人透過上帝視角批評警方作為，或批評在場民眾缺乏警覺性，這他不予置評，但他要強調，第一線警察同仁在高度壓力下，瞬間要依照當下資訊，以保護市民為最高原則，市府會支持同仁的專業判斷與決定。

    他也強調，警察局務必要關心同仁身心狀態，有必要的時候應及時提供心理諮詢等相關支持資源，讓同仁在完成任務後都能獲得妥善照顧及陪伴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播