鄭文燦涉收賄案再開庭 對「華亞科技園區」將重啟無情緒反應

桃園地院今日再度審理收賄案，鄭文燦由律師陪同到庭。（記者余瑞仁攝）

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉貪500萬元案，桃園地院今（23）日上午進行第11次準備程序庭，將勘驗涉嫌行賄被告廖俊松兒子廖力廷的相關偵訊筆錄；鄭文燦上午搭乘座車抵達法院時，對於有媒體詢問桃園市長張善政將重啟華亞科技園區一案，鄭對此並無回應，表情也無情緒反應。

今天準備程序庭訊重點為勘驗廖力廷多次接受調查官、檢方偵訊的錄音錄影內容。鄭文燦律師團指出，檢方偵訊時，廖力廷曾提出多項有利於鄭文燦的說法，卻未完整記載於筆錄，已整理並聲請勘驗的疑義段落多達18處，單就內容討論至少需逾100分鐘；加上法官當庭播放勘驗畫面，預估得花超過3小時，若檢辯雙方持續針對性攻防，庭訊將延長至下午。

檢方起訴指出，廖力廷為廖俊松之子，案發時為鴻展開發實業有限公司總經理，涉嫌在「林口特定區工五工業區」擴大開發案中，擔任向鄭文燦行賄的重要執行者與聯繫窗口；2017年9月間，廖力廷與父親廖俊松及妻子黃芷蓁共同準備500萬元現金，於同年9月14日晚間，由廖力廷駕車載其父廖俊松前往桃園市長官邸，將裝有現金的黑色手提袋提入，由廖俊松與鄭文燦會面時交付。

起訴指出，廖力廷又於2018年5月21日，前往市長官邸交付政治獻金600萬元；同年8月13日，鄭文燦因得知廖俊松遭監聽，為避免案情曝光，將先前收受的500萬元賄款及600萬元政治獻金合計1100萬元一併退還廖力廷。

