為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭文燦涉收賄案再開庭 對「華亞科技園區」將重啟無情緒反應

    2025/12/23 12:24 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園地院今日再度審理收賄案，鄭文燦由律師陪同到庭。（記者余瑞仁攝）

    桃園地院今日再度審理收賄案，鄭文燦由律師陪同到庭。（記者余瑞仁攝）

    海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉貪500萬元案，桃園地院今（23）日上午進行第11次準備程序庭，將勘驗涉嫌行賄被告廖俊松兒子廖力廷的相關偵訊筆錄；鄭文燦上午搭乘座車抵達法院時，對於有媒體詢問桃園市長張善政將重啟華亞科技園區一案，鄭對此並無回應，表情也無情緒反應。

    今天準備程序庭訊重點為勘驗廖力廷多次接受調查官、檢方偵訊的錄音錄影內容。鄭文燦律師團指出，檢方偵訊時，廖力廷曾提出多項有利於鄭文燦的說法，卻未完整記載於筆錄，已整理並聲請勘驗的疑義段落多達18處，單就內容討論至少需逾100分鐘；加上法官當庭播放勘驗畫面，預估得花超過3小時，若檢辯雙方持續針對性攻防，庭訊將延長至下午。

    檢方起訴指出，廖力廷為廖俊松之子，案發時為鴻展開發實業有限公司總經理，涉嫌在「林口特定區工五工業區」擴大開發案中，擔任向鄭文燦行賄的重要執行者與聯繫窗口；2017年9月間，廖力廷與父親廖俊松及妻子黃芷蓁共同準備500萬元現金，於同年9月14日晚間，由廖力廷駕車載其父廖俊松前往桃園市長官邸，將裝有現金的黑色手提袋提入，由廖俊松與鄭文燦會面時交付。

    起訴指出，廖力廷又於2018年5月21日，前往市長官邸交付政治獻金600萬元；同年8月13日，鄭文燦因得知廖俊松遭監聽，為避免案情曝光，將先前收受的500萬元賄款及600萬元政治獻金合計1100萬元一併退還廖力廷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播