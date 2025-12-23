海巡署考察索馬利蘭 盼共建「非紅安全區」護紅海航行安全

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今日說明，我國海巡署11月29日至12月7日赴索馬利蘭考察交流。（記者黃靖媗攝）

索馬利蘭外交部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）今年7月訪台期間，見證台索兩國海巡署簽署「台索海巡合作協定」。外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23）日說明，我國海巡署11月29日至12月7日赴索馬利蘭考察交流，實踐7月簽署的協定，盼建立非紅安全區，共同維護紅海、亞丁灣區域的航行安全。

顏嘉良今日於外交部例行記者會表示，我國海洋委員會海巡署於11月29日至12月7日赴索馬利蘭考察交流，期間拜會索馬利蘭外交部、海岸巡防隊等機關，也赴亞丁灣最大的海防據點柏培拉（Berbera）參訪，並與理念相近國家的合作機構交流。

顏嘉良說明，此次我海巡署籌組考察團赴索馬利蘭，是今年7月兩國簽署海巡合作協議的後續實踐，也為兩國未來的海巡合作奠定基礎，我國與索馬利蘭政府均盼透過此一海事安全合作平台的建立，加強雙邊的互動，並與理念相近國家進行交流，以建立非紅安全區，共同維護紅海、亞丁灣區域的航行安全。

顏嘉良指出，外交部感謝索馬利蘭政府對台索關係的堅定支持，以及對本次考察行程的協助，期待未來兩國持續攜手努力深化雙邊關係及海巡合作成果。

