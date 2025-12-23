中市維安工作升級 4大安全方案、3大防護網

台中市長盧秀燕表示，即日起維安升級到第二階段，將發送細胞簡訊。（記者蘇金鳳攝）

北車北捷發生隨機殺人事件，且模仿效應不斷出現，然而台中市從本週起舉辦多場大型活動，市長盧秀燕今天在市政會議上宣布，台中市將啟動第二階段的維安應變專案，由市長擔任指揮官，同時會進行發放細胞簡訊、完善監視系統、疏散路線及救護設備、盤點市府及巡視人力等4大安全方案，讓民眾能安心且安全參加活動。

此外，市府更強調此次維安工作，還包括了大型的場站百貨公司以及全台中的各區各地的周邊巡視行程總共三層的防護網，第一層是警察同仁所構成的防護網，第二層是區里系統所構成的防護網，第三層是保全力量所構成的防護網，以這三層的重疊起來提升民眾整體的安全跟安心。

市長盧秀燕今天表示，因為從本週六開始，就會陸續進行五月天及跨年晚會等活動，因為人數相當多，因此升級二級階段的維安應變，並提出四大安全方案。

副市長鄭照新表示，台北發生殺人事件，警醒大型活動不能掉以輕心，而市府從本週大型活動陸續登場，因此維安全面升級，從今天開始一直到元宵節結束，就是到3月3號結束，長達72天的時間，結合跨局處量能，提出四大安全方案。

鄭照新表示，第一個安全方案，就是細胞簡訊發放，進行即時發放的細胞簡訊來示警，針對大型活動期間，可能出現的人潮過度集中或者是相關的交通管制或者是突發狀況，市府會預先做好細胞廣播簡訊的啟動條件以及發佈流程，在必要的時候，及時的向活動場地以及周邊一定範圍內的民眾發送提醒的訊息，提供清楚的指引跟應變的資訊。

第二個安全方案就是要完善城市的監視器系統，鄭照新表示，台中有超過3萬支7322組的監視器，市府已經立即的盤點並且修復故障的監視器系統，要在兩日之內要把修復完成。

鄭照新表示，第三項的安全方案是要設置清楚的疏散動線圖跟救護的設備位置，第四項的安全方案，是全面盤點並且強化人力資源的配置，市府已經求各局處要來全面盤點大型活動期間可以動用的人力。

副市長鄭照新表示，中市二級維安持續到元宵過後。（記者蘇金鳳攝）

