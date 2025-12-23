為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批賴清德總統關說司法 黃國昌：把小老百姓當賤民嗎？

    2025/12/23 12:09 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨立法院黨團24日舉辦「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，民眾黨團總召黃國昌會後赴北檢告發賴清德總統涉「不法關說罪」。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立法院黨團24日舉辦「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，民眾黨團總召黃國昌會後赴北檢告發賴清德總統涉「不法關說罪」。（記者塗建榮攝）

    大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，有報導稱府院曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通遭拒。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌今天赴北檢告發賴清德總統涉不法關說，並批府院高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？他呼籲，蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說，北檢也應請蔡說明。

    黃國昌表示，上週五憲法法庭透過非法組織，由5位司法獨夫作出無效判決，其中蔡彩貞大法官還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。

    黃國昌說，結果他昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法，憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拼命攻擊蔡宗珍等3位大法官，抹到得意忘形不小心洩漏真相，竟在報導中寫到：「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板。」黃國昌質問，總統府、行政院，是誰找誰去和蔡宗珍溝通？執政黨大剌剌關說司法，還毫不避諱寫出來。

    黃國昌表示，對此，總統府竟表示不回應，黃國昌問「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

    黃國昌指出，當初前法務部長邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有「不法關說罪」，因此邱太三才能辭職下台就脫身；但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，2023年7月16日，許多公民齊聚凱道吶喊「司法正義」，今年由民眾黨團主導的不法關說罪修法也在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。黃國昌諷刺「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」

    黃國昌呼籲，蔡宗珍大法官應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說；而北檢也別跪那麼快，最起碼先請蔡宗珍大法官說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播