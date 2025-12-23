批賴清德總統關說司法 黃國昌：把小老百姓當賤民嗎？

民眾黨立法院黨團24日舉辦「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，民眾黨團總召黃國昌會後赴北檢告發賴清德總統涉「不法關說罪」。（記者塗建榮攝）

大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，有報導稱府院曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通遭拒。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌今天赴北檢告發賴清德總統涉不法關說，並批府院高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？他呼籲，蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說，北檢也應請蔡說明。

黃國昌表示，上週五憲法法庭透過非法組織，由5位司法獨夫作出無效判決，其中蔡彩貞大法官還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。

黃國昌說，結果他昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法，憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拼命攻擊蔡宗珍等3位大法官，抹到得意忘形不小心洩漏真相，竟在報導中寫到：「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板。」黃國昌質問，總統府、行政院，是誰找誰去和蔡宗珍溝通？執政黨大剌剌關說司法，還毫不避諱寫出來。

黃國昌表示，對此，總統府竟表示不回應，黃國昌問「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

黃國昌指出，當初前法務部長邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有「不法關說罪」，因此邱太三才能辭職下台就脫身；但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，2023年7月16日，許多公民齊聚凱道吶喊「司法正義」，今年由民眾黨團主導的不法關說罪修法也在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。黃國昌諷刺「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」

黃國昌呼籲，蔡宗珍大法官應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說；而北檢也別跪那麼快，最起碼先請蔡宗珍大法官說明。

