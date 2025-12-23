外交部曝南非遷館案新進度 我方提議明年1月實體協商

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良23日說明，南非外交部已於今年9月主動來函提出於11月協商的請求，但我方考量G20峰會時間，提議延至明年1月協商。（記者黃靖媗攝）

南非迎合中國打壓台灣，無視與我1997年簽署的協議，片面矮化、迫遷我駐處。外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（23）日說明，南非外交部已於今年9月主動來函提出於11月協商的請求，但我方考量G20峰會時間，提議延至明年1月協商。

外交部長林佳龍10月16日曾於立法院說明，南非已經提出新版本協議，雙方正展開交涉。顏嘉良今日於外交部例行記者會進一步說明，南非外交部在今年9月主動正式來函向我方提出協商請求。

顏嘉良指出，當時南非外交部建議在今年11月進行實體協商，但我方考慮G20峰會於11月在南非舉辦，提議將實體協商日期延到明年1月，南非外交部目前仍在考慮中，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年可以在對等尊嚴前提下進行雙邊協商。

至於屆時參與協商的層級，顏嘉良說，剛剛講到僅是協商時間而已，具體協商地點、主談官員層級，雙方目前也還沒有共識，還在持續交涉。

