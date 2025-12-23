為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨團推「公投法修正草案」反制 黃帝穎：傅崐萁鬧國際笑話

    2025/12/23 11:32 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎今指出，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，傅崐萁要修法公投憲法法庭判決，簡直國際笑話。（資料照）

    憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」，對此國民黨立法院黨團將推「公投法修正草案」反制。律師黃帝穎今在臉書發文指出，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，傅崐萁要修法公投憲法法庭判決，簡直國際笑話。

    今日國民黨團總召傅崐萁表示，賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。

    黃帝穎指出，比較美國及歐洲等民主國家的公投制度，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，因為各國及我國憲法的規定，大法官憲法判決是憲法的「最高詮釋」，民意代表如果要變動憲法規範，能做的是推動修憲或制憲，而不是拿憲法判決公投。

    黃帝穎強調，就算藍白過半硬通過傅崐萁的荒謬修法、將憲法裁判修入公投法，害台灣在民主世界再次丟臉，但憲法規定，憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心，立法若修法侵犯司法核心，當然是違憲無效。

    黃帝穎也認為，這種自絕於民主世界的害台公投修法，只有擁有三大犯罪前科的傅崐萁才想得到。

