    首頁 > 政治

    黨政高層溝通大法官蔡宗珍？ 黃國昌告發涉妨害司法公正罪

    2025/12/23 11:14 記者王定傳／台北報導
    網路媒體「上報」12月21日報導，今年大罷免攻防時，府院曾請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但踢到鐵板；民眾黨主席黃國昌今赴北檢告發此事涉及妨害司法公正罪。（記者王定傳攝）

    網路媒體「上報」12月21日報導，今年大罷免攻防時，府院曾請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但踢到鐵板；民眾黨主席黃國昌今赴北檢告發此事涉及妨害司法公正罪。（記者王定傳攝）

    網路媒體「上報」12月21日報導，今年大罷免攻防時，府院曾請和大法官蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但踢到鐵板，對此，民眾黨主席黃國昌赴台北地檢署，告發此事涉及妨害司法公正罪嫌，被告不明待查；黃說：「請總統府、行政院，說清楚講明白，是誰去教唆？誰去指使？誰去要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍？這是刑事犯罪行為」。

    黃國昌說，上週五，憲法法庭5名大法官完全不顧法律規範，在判決組織不合法情況下，「竟然自己宣布自己不受法律任何拘束，愛怎麼幹就怎麼幹」，悍然做出無效判決，已嚴重踐踏台灣的民主憲政，跨越憲政紅線。

    黃國昌表示：「媒體清楚地披露、大刺刺地寫出來，我們的府院，指示政黨高層，去關說蔡宗珍」；這種可恥的關說司法的行為，在今年5月的時，民眾黨和國民黨合作已完成三讀，總統公告並施行，「在台灣，關說司法是犯罪行為，這不僅僅是可恥的踐踏司法獨立的行為，更是刑事犯罪行為」。

    黃國昌請台北地檢署嚴肅深入偵辦，不要遇到「綠色就軟趴趴，直接跪在地上...希望北檢不要吃案，不要收案後，看到是綠色的，就收在抽屜裡面，動都不敢動，馬上進行證據保全，最起碼，馬上傳喚蔡宗珍大法官來作證，我相信以蔡大法官的風骨，不會作偽證；蔡大法官，也請你發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任和義務，主動和北檢說清楚講明白，誰找你關說」。

