為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    誰是下一個最大桶箍？ 陳亭妃：台南要穩、2028賴清德才有底氣

    2025/12/23 11:23 記者洪瑞琴／台南報導
    立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，受到熱烈歡迎。（記者洪瑞琴攝）

    立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，受到熱烈歡迎。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，黨內角逐者紛紛端出「總統牌」、「桶箍牌」。立法委員陳亭妃今（23）日清晨前往麻豆市場掃街拜票，向鄉親懇託表示，距離初選民調只剩最後20天，請大家在1月12日、13日、14日3天晚間6點到10點，在家耐心等候電話，讓真正的民意被聽見。

    陳亭妃強調，她將延續賴清德總統2010年投入台南市長初選時所展現的「人民最大」精神，一步一腳印累積信任、團結各方，成為2026年台南大選能夠勝選的「最大桶箍」，唯有台南穩住，才能成為賴清德總統2028年連任最堅實的底氣。

    她回顧，2010年賴清德參與初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財夾擊，黨內支持結構並不佔優，當時僅有6位議員公開相挺，卻仍以民調勝出，最終順利當選市長，並在連任時以72.9%的高得票率橫掃藍、綠與無黨派，成為台南政治史上最具代表性的「最大桶箍」。

    陳亭妃指出，這段歷史對當前台南具有高度警示意義。2022年地方選舉時，藍白尚未合流，多份民調顯示「7比3」，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票；放眼2026年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象、預算受阻、行政權頻遭干擾，地方選戰勢必更加艱困，台南若要穩住，必須推出真正能整合民意的最強候選人。

    陳亭妃直言，民進黨從在野到執政，從來不是靠單一派系或聲量取勝，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持。她從地方到中央全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。面對高風險的2026年，唯有能團結最多民意的人，才能成為真正的「最大桶箍」，守住台南，也守住賴清德總統2028年連任的最大底氣。

    立法委員陳亭妃（中）今日在基層支持者陪同下到麻豆市場掃街拜票。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

    立法委員陳亭妃（中）今日在基層支持者陪同下到麻豆市場掃街拜票。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

    立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，懇託鄉親支持。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

    立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，懇託鄉親支持。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播