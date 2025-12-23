誰是下一個最大桶箍？ 陳亭妃：台南要穩、2028賴清德才有底氣

立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，受到熱烈歡迎。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，黨內角逐者紛紛端出「總統牌」、「桶箍牌」。立法委員陳亭妃今（23）日清晨前往麻豆市場掃街拜票，向鄉親懇託表示，距離初選民調只剩最後20天，請大家在1月12日、13日、14日3天晚間6點到10點，在家耐心等候電話，讓真正的民意被聽見。

陳亭妃強調，她將延續賴清德總統2010年投入台南市長初選時所展現的「人民最大」精神，一步一腳印累積信任、團結各方，成為2026年台南大選能夠勝選的「最大桶箍」，唯有台南穩住，才能成為賴清德總統2028年連任最堅實的底氣。

她回顧，2010年賴清德參與初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財夾擊，黨內支持結構並不佔優，當時僅有6位議員公開相挺，卻仍以民調勝出，最終順利當選市長，並在連任時以72.9%的高得票率橫掃藍、綠與無黨派，成為台南政治史上最具代表性的「最大桶箍」。

陳亭妃指出，這段歷史對當前台南具有高度警示意義。2022年地方選舉時，藍白尚未合流，多份民調顯示「7比3」，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票；放眼2026年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象、預算受阻、行政權頻遭干擾，地方選戰勢必更加艱困，台南若要穩住，必須推出真正能整合民意的最強候選人。

陳亭妃直言，民進黨從在野到執政，從來不是靠單一派系或聲量取勝，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持。她從地方到中央全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。面對高風險的2026年，唯有能團結最多民意的人，才能成為真正的「最大桶箍」，守住台南，也守住賴清德總統2028年連任的最大底氣。

立法委員陳亭妃（中）今日在基層支持者陪同下到麻豆市場掃街拜票。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

立法委員陳亭妃今日到麻豆市場掃街拜票，懇託鄉親支持。（圖由南市立委陳亭妃服務處提供）

