感謝外交之友助力 林佳龍：過去一年多共接待逾百國、超過6千名國際友人

外交部長林佳龍於「2025外交之友感謝酒會」指出，過去一年多來，我國接待來自超過100國、600團、6000餘名國際友人。（外交部提供）

年末將近，外交部長林佳龍昨於「2025外交之友感謝酒會」指出，過去一年多來，我國接待來自超過100國、600團、6000餘名國際友人，他上任後也已走訪11友邦、多個理念相近國家，都仰賴無任所大使、諮詢委員等外交之友助力。

外交部長林佳龍昨（22）日晚間主持「2025外交之友感謝酒會」，邀請協助外交部推動工作的我國無任所大使、外交部諮詢委員、品牌識別優化諮詢小組、醫療衛生外交諮詢小組委員，以及來自政府、產業、醫衛、文化等各界夥伴，共同回顧2025年總合外交成果，並表達誠摯感謝之意，衛福部政務次長呂建德也應邀出席。

林佳龍致詞表示，透過政府與民間攜手合作，台灣持續向國際社會證明我們是值得信賴的合作夥伴，過去一年多來，我國接待來自超過100國、600團、6000餘名國際友人；他上任後也已走訪11個友邦，並出訪美國、日本、歐洲等理念相近國家，展現台灣與世界緊密連結的成果。

林佳龍強調，台灣能走出去，有賴國力的展現，而我們的國家實力則來自於不同背景的外交之友，包括以各自專業領域與世界接軌的無任所大使、給予外交政策及戰略建議的諮詢委員、為國家形象注入美學的品牌識別優化小組、幫助台灣走向全世界的醫療衛生外交諮詢小組，以及協助推動榮邦計畫的外交之友等，協助外交部深化我們與友邦及美、日、歐等理念相近國家的關係，讓多項計畫可以開花落地與結果。

衛福部次長呂建德致詞表示，很榮幸與外交部於今年7月成立醫療衛生外交諮詢小組，整合公私協力與跨領域資源，讓醫衛外交成為國家亮點，善用台灣優勢包括健保、醫療技術與防疫能力，展現民主韌性及供應鏈關鍵力量與國際密切合作，並以「Taiwan can help, and Taiwan is helping」贏得國際友人支持。

呂建德說，面對快速變動的後疫情時代，衛福部以專業方式積極深化國際參與，並與外交部建立跨部會協同合作，整合醫療、外交與經貿等領域，分享台灣經驗、改善夥伴國家醫療環境，扮演國際醫療衛生可信賴的夥伴，將台灣模式推向國際舞台。

林佳龍也說明，本次「2025外交之友感謝酒會」特別以「馳騁寰宇 龍總馬吉」為題，期盼與各界外交夥伴持續攜手同行，共同為台灣、為民主及為世界和平與繁榮努力；林佳龍特別致贈感謝狀予無任所大使、外交部諮詢委員、品牌識別優化諮詢小組與醫療衛生外交諮詢小組委員，以及頒贈外交之友貢獻獎章予多名產業界先進，表達外交部對外交夥伴們過去一年多來貢獻的誠摯感謝。

