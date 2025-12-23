支持游盈隆任中選會主委？ 黃國昌諷：擔心他被民進黨封殺

民眾黨立法院黨團舉辦「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。（記者塗建榮攝）

中選會公佈主委、委員被提名名單，其中主委被提名人為台灣民意基金會董事長游盈隆。對於是否會支持，民眾黨團總召黃國昌今天受訪諷刺，他更擔心的是民進黨自己會封殺，不過，最起碼賴清德提名游盈隆，還給游盈隆一個公道。黃也說，民眾黨團會公事公辦，詢問被提名人是否同意公投綁大選、支不支持國內移轉投票等問題來嚴格審查。

黃國昌表示，中選會現在才提出名單，行政院院長卓榮泰已經違法了！現在中選會處於一個法定人數不足、沒有辦法運作的狀態是誰造成的？卓榮泰。這個違法的責任，怎麼感覺台灣社會沒有在追究，不是卓榮泰提名到立法院來，立法院不審查， 是到現在都還沒有提到立法院來。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，中選會的名單，台灣民眾黨開大門走大路，有人私底下要來找民眾黨推薦被他拒絕，請行政院發公文來，包含另一個政黨國民黨，「行政院按照正常的程序來，我們就推薦，我們覺得適任的人選回函給行政院」。這種重要的職位遵循在野黨的意見，在野黨也遵循著民主的原則開大門走大路，正式公開回復行政院，告訴行政院我們推薦的人是誰，不是躲在陰暗的角落去喬，甚至躲在陰暗的角落去關說大法官。

黃國昌強調，針對主委的人選游盈隆，民眾黨公事公辦。過去民眾黨曾經邀請游教授到民眾黨國家治理學院演講，是敬重游敢講真話，但既然進了立法院人事同意權的審查，民眾黨就沒有私意、沒有個人情誼這件事情，只理性負責的嚴格審查，回應人民的期待。

黃國昌表示，民眾黨團會發問卷給所有的被提名人，要求所有的被提名人說清楚講明白。第一，贊不贊成公投綁大選？會不會刻意的要剝奪人民公投的權利，拒絕辦公投綁大選；第二，中選會會不會自居為過去的公投審議委員會，剝奪人民公投的權利；第三，支不支持國內移轉投票？還是反對？因為民進黨說窒礙難行；第四，針對賴清德最近帶頭毀憲亂政的行為，總統可以不公佈立法院國會三讀通過的法律嗎？

黃國昌說，他更擔心的是游盈隆恐怕不是被在野黨封殺，而是會被民進黨自己封殺。民眾黨團幹事長陳昭姿接著表示，她已經看到民進黨高雄市議員簡煥忠跳出來了，說我們就來看看誰要支持游盈隆，更不要說那些青鳥支持者說舔藍白，竟把這重要職位給一個一直在傷害台灣的人，這個是我們要封殺的。

陳昭姿說，台派很都多討厭游盈隆，就是因為游盈隆過去對於大罷免有所建議，對於整個政局的評論比較中性，他的民調結果也未必討喜執政黨，「請問請問劉靜怡大法官提名的事件要重演了嗎？」所有的重要委員會提名人選不就是要保持中立、客觀、公正，沒有黨派色彩嗎？原來還是必須是保皇黨，還必須是能夠為執政黨長期講話，庇護執政黨所作所為。

黃國昌補充說明，不過，最起碼賴清德提名游盈隆，還給游盈隆一個公道，因為曹興誠曾經辱罵游盈隆，說他是民進黨的內奸，撈不到由水才離開的。而賴清德對於游盈隆的提名，最起碼狠狠修理打臉的曹興誠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法