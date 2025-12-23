為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    道交條例三讀 行車吸菸、騎機車用手機罰鍰提高至1200元

    2025/12/23 10:49 記者林欣漢／台北報導
    立法院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至1200元。（記者廖振輝攝）

    立法院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至1200元。（記者廖振輝攝）

    立法院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至1200元。

    提案的國民黨立委邱若華、黃健豪指出，修法主要是考量駕駛人騎乘機車或行駛汽車時抽菸，煙霧與煙灰隨風四散，常致影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險，且二手菸對孕婦與胎兒影響尤甚，原規定僅處600元罰鍰，金額偏低，對於行車安全、公共衛生及環境維護，無法產生足夠的嚇阻效果。

    新北市三峽區北大國小外今年5月19日發生重大車禍，國民黨立委柯志恩等人提案，鑑於台灣交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求路段，三讀條文增訂，行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一。

    另外，因應近年毒駕查緝需求上升，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，致警方未及於法定期間內舉發（逾2個月不得舉發），致未能吊扣駕照，造成管理漏洞及潛在公共安全風險，三讀條文也增訂，駕駛人進行酒駕或毒駕測試檢定案件，舉發期日應自測試檢定終結日起算，而已送鑑定者，改為自鑑定終結之日起計算；未送鑑定而須分析研判者，逾3個月不得舉發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播