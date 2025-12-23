道交條例三讀 行車吸菸、騎機車用手機罰鍰提高至1200元

立法院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至1200元。（記者廖振輝攝）

提案的國民黨立委邱若華、黃健豪指出，修法主要是考量駕駛人騎乘機車或行駛汽車時抽菸，煙霧與煙灰隨風四散，常致影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險，且二手菸對孕婦與胎兒影響尤甚，原規定僅處600元罰鍰，金額偏低，對於行車安全、公共衛生及環境維護，無法產生足夠的嚇阻效果。

新北市三峽區北大國小外今年5月19日發生重大車禍，國民黨立委柯志恩等人提案，鑑於台灣交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求路段，三讀條文增訂，行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一。

另外，因應近年毒駕查緝需求上升，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，致警方未及於法定期間內舉發（逾2個月不得舉發），致未能吊扣駕照，造成管理漏洞及潛在公共安全風險，三讀條文也增訂，駕駛人進行酒駕或毒駕測試檢定案件，舉發期日應自測試檢定終結日起算，而已送鑑定者，改為自鑑定終結之日起計算；未送鑑定而須分析研判者，逾3個月不得舉發。

