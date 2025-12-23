抱怨因柯文哲遭放大檢視！ 陳佩琪自爆當年闖紅燈擔心明天登媒體

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前台北市長柯文哲因京華城案被關押數月後獲交保，他的妻子陳佩琪近日時常在臉書發文抒發不滿。昨日陳佩琪在臉書發文表示，自柯文哲當選後，她就知道自己會被放大檢視，有一次逛街時不小心闖紅燈，當下就心想：「這不得了了，明天準會被媒體拿出來鞭屍：『台北市長夫人走路闖紅燈』。」

陳佩琪昨日發文稱，2015年柯文哲剛當選市長第一年，她就知道自己會被用放大鏡檢視，也無時無刻提醒自己要小心。有次逛街走到衡陽路和重慶南路一段交叉口，正要從衡陽路穿越重慶南路到對面的金石堂時，一時沒留意前面號誌，直覺對側號誌轉紅燈、車子和行人都停止走動了，想說輪到她這方向走了，於是立刻跨步穿越，才走到一半，才發現走的方向怎麼還是紅燈？

陳佩琪說，原來是這路口有行人專用號誌，但退回已經來不及了，她只好硬著頭皮趕快走過去，當時她也心想這不得了了，「明天準會被媒體拿出來鞭屍：『台北市長夫人走路闖紅燈』。」

陳佩琪不滿指出，檢廉先前拿著一張她站在ATM前的照片，就說這是貪汙鐵證；台北市政府在109年3月10日開便當會，她在同月18日存錢給小孩，「不得了了，說這就是便當會後有人送賄款給我的鐵證，結果先生就真的因為這樣被抓去關了一整年。」她說，從很早就有存錢給小孩買基金的習慣，遇到錢快扣光了就領錢存入，這方法不用請假、免手續費、不用帶存摺印章，不必抽號碼牌等，但沒想到以她如此小心的個性，先生由醫轉政後，竟然因這樣做，害先生被抓去關了一年。

陳佩琪還說，發文當天看到柯文哲的新聞：「本案公益侵占包括…，合計6234萬6790元。」她諷刺，結婚的人妻最喜歡講「太太賺的錢是太太的，先生賺的錢還是太太的」，而家裡的錢大大小小一向都歸她在管，「奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，我怎麼都沒管到？」

