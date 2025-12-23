鐵路法三讀 攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

立法院23日院會三讀通過鐵路法修正案，主持議事的副院長江啟臣敲下議事槌。（記者廖振輝攝）

立法院會今日三讀通過鐵路法修正案，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。致鐵路從業人員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若致重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑。警察機關若獲知有上述情形時，應派員赴現場排除或制止之；若涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。且若有上述情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，加重其處罰；原規定按車票張數，處每張車票價格的5倍至30倍罰鍰，三讀條文提高到10倍至50倍罰鍰。加價出售取票憑證圖利者，也適用。

三讀條文也明定，鐵路遇有重大行車事故或嚴重遲延，應立即通報交通部鐵道局，隨時將經過情形報請查核，並啟動旅客接駁應變計畫；鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；鐵路機構應建置安全管理系統。

為求落實相關鐵路機構人員訓練的落實，就鐵路機構未落實保護義務部分，參考職業安全衛生法明定相關罰則。未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，屆期未改善者，得按次處罰，以保障勞工職場權益與旅運安全。

