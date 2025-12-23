為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    桶箍精神對決藍營！林俊憲拚台南市長初選 率議員上街高喊團結

    2025/12/23 10:40 記者洪瑞琴／台南報導
    南市立委林俊憲今早偕同黨籍議員在中華路及小東路口站街頭拜票。（南市立委林俊憲服務處提供）

    南市立委林俊憲今早偕同黨籍議員在中華路及小東路口站街頭拜票。（南市立委林俊憲服務處提供）

    距離民進黨台南市長初選民調僅剩不到20天，選情進入白熱化階段，立法委員林俊憲主動號召多位民進黨籍市議員走上台南重要路口站路口，向市民揮手致意、爭取支持，以實際行動傳達團隊並肩作戰的決心，展現黨內高度團結、凝聚基層戰力。

    林俊憲表示，面對2026年台南市長大選，民進黨必須展現比以往更強的團結力量。他以「桶箍精神」比喻團隊合作的重要性，強調每一位議員都是關鍵角色，缺一不可，唯有把力量牢牢箍緊，才能在激烈的城市競爭中站穩腳步、持續推動台南前進。

    林俊憲指出，站路口不是作秀，而是最直接、最接地氣的民意溝通方式，透過與市民近距離互動，傾聽鄉親心聲，也讓市民清楚看見民進黨團隊願意走入街頭、承擔責任、接受檢驗的態度與行動力。

    他特別感謝多位黨籍議員不分選區、不計個人得失，共同投入行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的戰鬥精神。林俊憲強調，未來將持續以團隊作戰模式，全面整合中央與地方資源，為台南爭取更多重大建設與發展機會。

    林俊憲直言，面對已完成整合的國民黨，民進黨此刻更不能分散力量，關鍵時刻唯有團結，才能守住台南、走得更遠。他強調，自己有能力整合多位民進黨立委，以及包含民進黨團與黨外在內共23席市議員，延續賴清德、黃偉哲一路走來的市政理念，打贏2026年市長選戰。他也懇請市民在接到電話民調時，唯一支持林俊憲，讓團結的力量轉化為勝選的關鍵。

    南市立委林俊憲街頭拜票，爭取民進黨市長初選最大民意支持。（南市立委林俊憲服務處提供）

    南市立委林俊憲街頭拜票，爭取民進黨市長初選最大民意支持。（南市立委林俊憲服務處提供）

    南市立委林俊憲街頭拜票，獲得路過民眾響應支持。（南市立委林俊憲服務處提供）

    南市立委林俊憲街頭拜票，獲得路過民眾響應支持。（南市立委林俊憲服務處提供）

    圖
    圖
    熱門推播