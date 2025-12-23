為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    客家大老齊挺邱議瑩 曾貴海遺孀朗誦詩作力挺：相信她的魄力

    2025/12/23 10:30 記者葛祐豪／高雄報導
    曾貴海醫師的遺孀曾黃翠茂（右），力挺邱議瑩。（邱議瑩提供）

    曾貴海醫師的遺孀曾黃翠茂（右），力挺邱議瑩。（邱議瑩提供）

    民進黨高雄市長初選進入最後衝刺，各界有紛紛表態，多位客家大老齊挺邱議瑩，客籍詩人曾貴海遺孀更朗誦詩作力挺「相信她的魄力!」

    邱議瑩21日前往高雄義民廟前舉辦的「客家大團結」活動，高雄客家社團齊聚力挺，有前客委會副主委鍾孔炤、前高雄市客委會主委廖松雄，以及客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂女士到場聲援。

    曾黃翠茂表示，邱議瑩親和、認真，曾貴海醫師生前也高度肯定她的魄力與能力，相信她的堅持與專業，能帶領大高雄持續向前。她並當場朗誦曾醫師詩作〈冬花夜開〉中的詩句：「不斷地開花／不滅的夢／在某個小小的角落／悄悄地改變了世界」，感動全場。

    鍾孔炤指出，他深信「愛拚就會贏」，邱議瑩當選就是高雄的勝利，能帶領城市從五星邁向六星。他強調，邱議瑩不只是「客家妹」，更有客家心與客家精神，值得客家鄉親團結支持。

    廖松雄則說，邱議瑩受父親邱茂男的影響，自年輕時即投身民主與自由的實踐，承襲穩健的政治理念。他說，邱目前民調領先，期盼她延續客家精神，持續帶領高雄前進。

    活動包括高雄市客家薪客山歌團、客家真情綜藝團、客家樂線綜藝團及桂陽客家綜藝團等多個客家社團代表出席，展現高雄客家大團結、全力相挺邱議瑩的氣勢。

    邱議瑩感謝鄉親的熱情支持，自己從擔任客委會副主委到立委期間，始終致力推動客語與文化傳承，懇請鄉親在初選民調中支持她，也期盼成為「高雄第一位客籍市長」，持續為高雄打拚。

    「客家大團結」活動，力挺邱議瑩。（邱議瑩提供）

    「客家大團結」活動，力挺邱議瑩。（邱議瑩提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播