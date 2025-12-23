初選白熱化賴瑞隆啟動站路口拜票 明年1月4日辦造勢晚會

賴瑞隆（中）偕同議長康裕成及議員，啟動站路口拜票行動。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選民調倒數20天，競爭日趨白熱化，立委賴瑞隆把握最後時間，今（23日）一早偕同議長康裕成及議員，啟動站路口拜票行動，並預計明年1月4日舉辦造勢大會，衝刺選情。

民進黨高雄市長初選電話民調時間，已經訂在明年1月12日至17日。立委賴瑞隆今天清晨7點偕同高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓，及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘等人，前往三民區九如路與澄清路口，向通勤朋友問早致意，這也是高雄市長初選以來，首次有市長參選人利用站路口進行造勢，不少民眾搖下車窗熱情回應，有人比讚、有人加油打氣。

賴瑞隆表示，城市的一天，站在第一線向市民問早，和市民一起為生活努力，也更加提醒基層出身的自己，肩上承擔的是眾多家庭的期待，更要時刻站在市民身旁，記得最真實的需求與聲音。

賴瑞隆強調，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他也將帶著10年市府政務官、10年優秀立委的成績，持續秉持初心、深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。

賴瑞隆透露，初選最後倒數，將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念。

民進黨高雄市長初選四位參選人中，林岱樺、邱議瑩、許智傑都已陸續舉辦造勢大會，有些人還辦了兩、三場，唯獨賴瑞隆迄今沒有動作。據了解，賴瑞隆陣營已決定明年1月4日晚間5點半，在高捷鳳山西站旁議會路，舉辦「真誠無畏」造勢晚會，展現陸軍實力。

機車騎士為賴瑞隆打氣加油。（記者葛祐豪翻攝）

