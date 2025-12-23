游盈隆被提名中選會主委 李忠憲：如果再不過恐無人事案可以過

成功大學教授李忠憲。（資料照）

中選會公佈主委、委員被提名名單，其中主委被提名人為台灣民意基金會董事長游盈隆。對此，成功大學教授李忠憲表示，游盈隆是綠營出身，目前算是白營喜歡的政治人物，藍營的立法委員問說綠營會支持嗎？這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了，賴清德和民進黨要怎麼跟大家溝通？現實就是「如果我完了，大家都完了！」問題可以這麼說嗎？敢這麼說嗎？一直撐在那裡，原因不就是這樣嗎？很多綠營的支持者都比我聰明，不像我這麼笨，說自己是票豬、三票民進黨！

李忠憲在臉書PO文表示，行政院提名游盈隆任中選會主委及副主委胡博硯，有人說這是好招，有人說這是爛招，想到幾個星期之前的院教評會遇到資訊系的蔣榮先教授，聽他講自己被提名為NCC主委，後來他也沒有被立法院審查通過，游盈隆是綠營出身，目前算是白營喜歡的政治人物，藍營的立法委員問說綠營會支持嗎？這個案子如果再不過，恐怕沒有什麼人事案可以過了。

李忠憲指出，許美華貼文說中選會這個提名他也看不懂，下面有一些臉友說出這種怪招，連自己的支持者都不能接受，然後說要加強溝通，看到昨天鄭麗文的演講，她說兩岸同屬一中，但各不隸屬，我不知道她在說什麼，她的支持者不知道她在說什麼，她自己也不知道自己在說什麼，國民黨需要跟他的支持者解釋這麼多嗎？他們只是「要拉民進黨下來」，在這個前提之下什麼都無所謂，共產黨來統治也無所謂。

李忠憲續指，李中志教授說應該要提名國民黨裡面道德比較良好的耆老之類，不知道還有沒有這種人，這種聰明人通常也不會在這時候來淌渾水，綠藍白也不會有共識，民進黨要加強溝通什麼？這個局勢說是簡單，就是立法院被共產黨佔領，但複雜的程度可能沒有幾個人搞得清楚，賴清德和民進黨要怎麼跟大家溝通？現實就是「如果我完了，大家都完了！」

李忠憲直言，問題可以這麼說嗎？敢這麼說嗎？一直撐在那裡，原因不就是這樣嗎？很多綠營的支持者都比我聰明，不像我這麼笨，說自己是票豬、三票民進黨！

