北捷攻擊案北市府呈現無政府狀態 黃智賢：立院能不能不要卡警政署預算？

台北市議會交通委員會今天開會，檢討19日隨機傷人事件當下處置，以及後續策盡作為。與會的北市議員徐弘庭等人追問，北捷事發當下是否知道嫌犯張文持有刀械？警方第一次接獲持刀攻擊是幾點？又是何時定調為大規模攻擊性行為？北捷及警方均表示，第一時間不知張文持有刀械。對此，名嘴黃智賢表示，整個1219事件的幾個小時內，台北市呈現的，是無政府狀態，至於立法院，能不能不要卡警政署的預算？

黃智賢在臉書PO文表示，先聲明，她支持並且理解基層警察，所以不是要檢討基層警察，警察跟民眾一樣，也是受害者，要檢討的，是擁有權力的人，整個1219事件的幾個小時內，台北市呈現的，是無政府狀態，在台灣首善之區，在博愛特區，周遭是最重要的一些政府機關，對面是台北車站，有人在捷運入口地下密閉空間，丟煙霧彈，準備扔汽油彈，用30公分長刀砍人，殺了人，砍傷數人後，為什麼沒有在第一時間被警方阻截圍捕？讓歹徒到誠品南西店再殺人？

黃智賢指出，一直到歹徒墜樓，這將近2小時的時間裡，只有英雄余家昶奮起，英勇對抗，只有民眾互相掩護協助，政府呢？快打部隊呢？為什麼竟然可以讓他，從容自若的從捷運地下街，從台北車站走到中山站？若是當煙霧彈出現，余先生被砍時有民眾立刻報案，那警察若不能在3分鐘內趕到，是否可以在10分鐘內趕到？現場有許多目擊者，地下街又有密密麻麻的監視器，警方會查不到他往哪裡跑？不能即時即時抓到他？而中正一分局，距離M8出口，跑步只要30秒，歹徒走這段路，要10到15分鐘，這段時間裡，警察呢？為什麼警察沒有能力包抄，抓住歹徒？而如果在他回到旅館前，或是從旅館再次出來殺人時，可以逮住他，是不是可以避免誠品的悲劇？

黃智賢續指，北捷承認有「一組」監視器壞掉，說事發前一天，監視器主機硬碟「磁區」壞掉，但有備援，問題是，台北捷運的監控系統，是不是沒有故障警示？是不是要等人工去搜尋監控錄影帶時，才知道監視系統故障？北捷地下街是北捷公司管理出租的吧，監視器是北捷的吧。台北市警局可以一秒內，一鍵跨網，接入監視畫面嗎？還是要經過繁雜的手續？捷運警察的資訊，現況是可以立刻分享給市警局？還是根本雙方完全不互通資訊？

黃智賢分析，台灣是AI、資訊重鎮，而抓歹徒是爭分奪秒，跟死神賽跑，台北市跟北捷的監控系統，現在還是要依靠警方，用人工，肉眼比對，難道不能利用AI辨識、比對監視器畫面？把歹徒從M8到中山站的路徑抓到？難道還要用石器時代的監控系統？還是標案永遠有貪腐弊案？

歹徒上了路面後，沿路的監視器，當然拍到歹徒走到旅館了，但還是靠事後人工肉眼比對，如果監控是AI技術賦能呢？台北市是全台灣最有錢的城市之一，能不能升級監控系統？該不該升級？北捷是如此重要的交通平台，北捷又連結台鐵、高鐵、機場捷運，北捷地下道宛如大型迷宮，但捷運警察員額嚴重不足，連捷運保全人數都不夠，保全也只是派遣員，在地下迷宮，死角處處，要如何確保捷運跟大眾安全？台北市政府，肯不肯花預算，費心神處理？若有人心懷不軌，隨便任一角落，都可能出事，台北市長，為什麼不要求立刻改善？

黃智賢補充，台灣各縣市，警察員額本來就嚴重不足，而原本的員額配置，根本不足以應付新增加的許多警察勤務，各地警察，都被強加許多負擔，其中許多是在服務政客。

比如，政客要隨扈保護，或其他匪夷所思的任務，所以，警政署要不要跟各縣市討論？

警察員額怎樣補足？警察薪水換算成時薪，可能比不上手搖飲店員工，這能不能解決？

警察的裝備，品質低劣，功能落後，這是要警察怎麼辦？警政署要不要立刻改革？防彈背心、密錄器、對講機的品質問題，要科學辦案，要有科技裝備，高科技設備，要有高品質人才，誰能幫警政署跟刑事警察局，跟法務部爭取辦案的預算？至於台北市刑大，台北市這麼有錢，市政府不能幫市刑大增加預算？

黃智賢直言，至於立法院，能不能不要卡警政署的預算？能不能不要再搞助理費的事？

能不能不要讓黑金擁有選舉權？能不能在乎一下人民的命？

