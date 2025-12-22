為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澎湖消失神秘訊號再現！還會轉向航行 疑不明無人船測試

    2025/12/22 20:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    神秘訊號源在東吉燈塔北面消失，又突然在鋤頭嶼出現。（記者劉禹慶攝）

    十五日消失在東吉燈塔北面海域的神秘訊號，二十二日出現在鋤頭嶼。（民眾提供）

    中國福建號穿越澎湖海峽，出現神秘訊號，15日在澎湖南方四島東吉燈塔北面消失，今（22）日訊號又突然出現在鋤頭嶼，同時還會轉向，究竟是什麼載具發出神秘訊號？還是沒有任何單位出面承認，卻引發外界多揣測，但絕對非網具，很可能是無人船測試，只是不曉得是屬於我方還是中國軍方在澎湖進行測試。

    根據AIS訊號發出的航行紀錄顯示，神祕訊號路線沿澎湖東側海域由北向南規律航行，通過湖西鄉龍門海域後，持續朝南航行至東吉嶼燈塔方向。15日抵達東吉燈塔北側海域，隨即轉向避免觸礁，隨後並關閉AIS訊號，隨後就神秘消失。

    雖然海巡雷達追蹤顯示，長、寬各10米長，不像船舶，同時南方四島主管海管處也出海巡視，並未發現船隻蹤影，初步研判疑似浮動網具，裝設AIS 訊號便於斷纜追蹤，但依照訊號源消失點，應擱淺在東吉沿岸潮間帶，海巡各單位展開地毯式搜索並無所獲，一下子就神秘消失。

    15日神秘訊號在東吉嶼燈塔北面消失後，今日卻在東吉嶼西邊的鋤頭嶼北面突然現蹤，位於鋤頭嶼僅2海浬左右，神出鬼沒讓外界恐慌。由於今日吹東北風，若是浮具應該會持續向南擱淺，但是該訊號船竟然可以轉向朝西繼續行駛，可見並非單純浮具，應是無人船舶測試，動機不明。

