    民眾黨擬徵召張啓楷選嘉市長憂變三腳督？國民黨：藍白合好酒沉甕底

    2025/12/22 19:35 記者王善嬿／嘉義報導
    民眾黨立委張啓楷（中）在嘉義市舉辦公益活動。（擷取自張啓楷臉書）

    嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，藍、白陣營方面，民眾黨預計24日徵召立委張啓楷投入嘉義市長選舉，近來頻頻參加嘉義市活動，讓藍營支持者焦慮「藍白合」未定，恐成三方角力局面。對此，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華說，嘉義市長選舉藍、白定調合作共推能贏得勝選的人選，想看「三腳督（三跤㧣）」的人會失望，距離明年地方選舉還有時間，藍、白一定會推出人選，好酒沉甕底。

    王美惠陣營維持既定競選策略，近來舉辦會勘、為嘉義市建設爭取中央經費，以服務、親和力特質爭取選民認同。

    民眾黨部分，民眾黨主席黃國昌日前點名張啓楷參選嘉義市長，24日將正式徵召。

    國民黨雖有嘉義市議員鄭光宏、陳家平、心臟內科醫師翁壽良有意參選，不過人選還未定，藍營支持者擔憂，若國民黨、民眾黨仍堅持己見推自己的人選，恐怕如宜蘭縣長選舉，藍、白合作難、影響選情，應儘早訂定民調等機制，協商推出人選。

    李哲華今受訪說，中央黨部定調嘉義市長選舉將與民眾黨合作共推人選，不會有「三腳督」情形；距離登記選舉還有時間，目標是推出能勝選的人選，也不排除找「奇兵」參選，好酒沉甕底。

    民進黨立委王美惠爭取內政部到嘉義市舉辦老屋延壽說明會。（資料照）

