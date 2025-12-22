劉世芳率隊訪桃市府 就居住政策、華亞園區擴大案交換意見

內政部長劉世芳（左3）22日率隊到訪桃市府，與市長張善政（右3）就社會住宅興辦、包租代管、租金補貼、以及青年婚育家庭保障等居住政策交換意見。（桃市府提供）

內政部長劉世芳今（22）日率隊到訪桃市府，與市長張善政就社會住宅興辦、包租代管、租金補貼、以及青年婚育家庭保障等居住政策交換意見，雙方也針對華亞科技園區擴大案交換意見，都認同必須妥善與樂善寺溝通進行討論。

張善政表示，為照顧經濟、社會弱勢者和到桃園就學、就業的民眾，市府持續辦理租金補貼、包租代管，並積極興辦社會住宅，目前市府已完工14處4374戶，興建中有7處1631戶，明、後年再動工17處5295戶，預計至2030年桃園市社會住宅總數將逾1萬戶；市府也配合中央提升社宅用地供給精進措施，已規劃整體開發案中，留設5%土地供作社會住宅及其他社會福利設施所用，除服務新興地區與新增人口的生活機能，同時能因應產業、工作、居住所衍生的公共設施服務需求。

張善政也向中央表達，為落實居住正義，提供多元的住宅供給，照顧市民，配合鐵路地下化工程推進，同時推出桃園TOD+的政策，讓大眾運輸場站周邊可以支持青年育兒家庭「住得起、住得好」，並讓住宅政策形成良性循環；而市府正在推動各項重要開發建設計畫，包含市立醫院、鐵路地下化車站周邊整體開發等，涉及都市計畫變更，亦請內政部協助加速審議，儘早進入實質建設階段。

內政部訪團也對華亞科技園區擴大案表達關心，雙方於會中交換意見，皆認同必須妥善與樂善寺溝通進行討論；張善政也提及，由於後續林口特定區將配合捷運路線等引導發展，市府將會通盤進行規劃，內政部則表達樂觀其成。

今日拜會，包括內政部次長董建宏、內政部國土管理署長吳欣修、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、市府都市發展局長江南志均一同出席。

