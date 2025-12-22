京華城案》121億容積收賄210萬不符行情 李文宗律師酸檢「活在自己世界裡」

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等11人涉京華城等案，今天針對侵占政治獻金、背信等罪，傳喚柯文哲、眾望基金會董事長李文宗（見圖）、木可公司負責人李文娟進行辯論。（資料照，記者王藝菘攝）

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等11人涉京華城等案，今天針對侵占政治獻金、背信等罪，傳喚柯文哲、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟進行辯論。下午李文宗的律師李傳侯答辯時說，依實務上看過的案例，賄賂、回扣的行情金額大約是工程、總價的1%到3%，京華城案檢方指控李文宗是柯收受京華城賄賂210萬元的正犯，李認為對價不符行情，還酸檢察官「不要活在自己的世界裡」。

李傳侯說，民間業界做生意講究「工、酬相當」，也許法官、檢察官很偉大，很習慣工、酬不相當，做很多事領的薪水和沒做事的一樣多。以律師職業而言，起訴書如果只有5公分，他可能只收10萬元，「這件案子（京華城案）這麼厚，我怎麼可能只收他10萬塊！」

請繼續往下閱讀...

李傳侯說，依他看過工程界標案的案例，回扣的行情價大約是得標工程款的1%到3%，依檢方的認定，京華城這件天上掉下來高達121億的容積價值，若有行賄，對價絕對不會只有210萬，對價顯不相當。

何況李文宗是在威京的人捐完210萬元後，才收到朱亞虎的簡訊，沒有證據顯示之前李文宗有任何聯絡或行為，既沒談錢也沒收錢，也沒居中連絡當白手套，甚至不知道朱為何要傳給他，怎麼會是收賄罪共犯？

李傳侯指出，檢方僅憑朱亞虎事後傳的一通簡訊就起訴李文宗，但檢方對於李文宗和京華城之間的對價完全沒有論述，只有論述柯文哲，對李的指控證據過於薄弱；而且威京集團是合法捐到民眾黨的政治獻金專戶，李文宗沒黨職也沒獲利、更沒參與京華城案，怎不是起訴民眾黨圖利京華城？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法