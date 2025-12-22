為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈富雄預估國民黨恐丟彰化等縣市長 綠營「王惠美施政跳票是最大的助力」

    2025/12/22 17:57 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨將提名立委陳素月參選下屆彰化縣長。（擷取自陳素月臉書）

    前立委沈富雄日前在政論節目中預測，藍營會輸掉彰化等縣市，對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，國民黨王惠美入主縣府7年的施政跳票，將是民進黨最大助力！

    楊富鈞指出，等黨中央正式公布提名人選，2026年就會啟動「聯合競選」模式，也就是由縣長提名人來當最強大的母雞，帶領所有黨籍縣議員、鄉鎮市長、村里長與鄉鎮市代表候選人，一起聯合競選。

    楊富鈞強調，民進黨最大優勢就是無論初選如何競爭，各派人馬在初選過後就會歸隊，因為民進黨沒有分裂的本錢。何況，現任縣長王惠美執政7年來，多項政見跳票，像是拋出要蓋大巨蛋的議題，現在的進度呢？就算是彰化火葬場剛通過二次環評，這早該做的事，為何拖到即將卸任才要啟動？王惠美一再施政跳票對民進黨都是加分。

    謝衣鳯：團結、整合有成就可勝選

    國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯指出，有關國民黨彰化縣長提名人選，必須在共識下進行整合，只要整合有成，團結一心，就可以勝選。

    謝衣鳯也坦承，整合並不是件容易的事，但就算是再困難的事，也是要想辦法去做，不能因為有困難就不去做，只要整合出來人選，就是最好的人選。

