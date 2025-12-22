陳以信退選挺謝龍介 林俊憲：國民黨最怕對上團結的民進黨

對於陳以信退出國民黨台南市長黨內初選，民進黨立委林俊憲（前左二）說，這代表國民黨市長參選人已完成整合，定於謝龍介一尊；他則是民進黨台南隊最強的桶箍，一定要讓國民黨對上團結的民進黨。（資料照）

國民黨前立委陳以信於今天發表聲明指出，今午已在國民黨中央黨部開記者會宣布退出黨內台南市長初選。他說，首先經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民支持，但黨內民調顯示目前立委謝龍介仍是該黨最強的台南市長候選人，他願意接受這民調結果。

對此，民進黨台南立委林俊憲回應指出，陳以信退選對明年台南市長大選的正面意義在於國民黨已經整合了，那民進黨呢？他說，國民黨最害怕對上的對手，不是林俊憲或是哪個人，而是一整個團結的民進黨。照目前看起來，也只有林俊憲能夠整合幾位民進黨立委、23席包括民進黨團及黨外的議員，幾乎都是我們新台南隊的成員，這正證明了林俊憲是「台南最強的桶箍」。

同時，過去民進黨在台南的施政成績，讓整個台南市完全不一樣，台南經濟成長、各項建設，鄉親有目共睹，尤其在未來各項建設陸續投入到台南，台南更需要1位能夠結合地方需求、跟中央搭配的市長。

林俊憲強調，民進黨團結，在台南就一定會贏，只有他能夠整合台南的民進黨，也只有他能擔任地方與中央最好的橋樑；更只有他有能力延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選。

陳以信也說，他投入黨內市長初選這段時間，感謝得到許多市民朋友的支持與期待，他會在未來一年選舉過程，不計任何角色協助獲得提名的黨內同志謝龍介贏得市長勝選，下個月將會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕台南基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會；而他自己也會持續爭取在台南參選公職的機會。

