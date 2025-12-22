日本延岡市與台南簽署友誼城市協定 黃偉哲：設「延岡路」紀念締盟

台南市長黃偉哲（左）與延岡市市長三浦久知（右）分別代表兩市簽署友誼城市協定。（南市府提供）

日本宮崎縣延岡市市長三浦久知、議長早瀨賢一今天率團一行17人拜訪台南市，與市長黃偉哲分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市正式成為台南第62個國際締盟城市。黃偉哲並當場宣布，台南市將一條新設道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟重要紀念，象徵雙方友誼長存、交流永續。

延岡市訪團由市長三浦久知、議長早瀨賢一率團，台南市府由市長率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局副局長楊智雄、經發局主秘徐國清，共同見證台南與延岡關係邁入全新里程碑。

黃偉哲表示，延岡市與台南市在城市發展理念及地方特色上，皆具高度交流潛力，尤延岡的代表性企業旭化成株式會社在台南官田區設有子公司華旭科技，兩市在此產業合作基礎上多年來持續互動，延岡工業高校與成大附屬南工長期以來也持續交流，此次締結為友誼市，象徵兩市情誼更進一步深化。

延岡市長三浦久知表示，非常感謝福岡辦事處長陳銘俊協助促成兩市締結友好交流協定。台灣與日本的地理距離接近，建立如同家人般親密的關係，尤其延岡市位在九州南部，期盼透過地緣優勢，進一步加深雙方合作。台南是全球首屈一指的半導體重鎮，數位產業與智慧城市的推展也很有成果，延岡市近年也積極推動SDGs與永續智慧發展，希望能向台南學習先進經驗與做法。

延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4千人，坐擁日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園。該市主要產業類別為工業，「旭化成株式會社」為該市重要企業，在南市官田區也有投資設立子公司。

