陳以信退選允協助 謝龍介：凝聚所有可以團結的力量

國民黨前立委陳以信今天宣布退出台南市長選舉，未來將不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。對此，謝龍介受訪表示，很感謝陳以信這段期間的投入，讓台南市民更多關注到國民黨，陳提出的一些政見也符合台南市的需求，會深入研究，將來取得政權，能付諸實行，未來還有艱困的選戰要打，除了陳以信，還會凝聚所有可以團結的力量，都會團聚在一起，台南這場仗不容易，但我們有充分的信心，最後可以取得勝利。

至於黨中央是否將於週三中常會正式提名參選？謝龍介僅說，本來就都準備好了，看黨中央何時徵召，都會配合。

至於未來如何強化選情，積極衝刺？謝龍介說，他會團結所有的力量，與鄉親做更深度的結合，因應新時代選舉型態的不同，在網路上、群眾活動上擴大接觸面。民進黨已經在台南連續執政32年，但表現沒有更上一層樓，越來越差勁，相形之下失去台南的光榮感，會讓台南鄉親感覺台南是需要改變了，這樣的力量上來，一定可以取得最後的關鍵勝利。

對於國民黨智庫、國家政策研究基金會將聘任前立委張顯耀擔任執行長，並由立委陳菁徽與前立委吳怡玎擔任副執行長，謝龍介表示，他是民意代表出身，長期監督台南市政，對台南市的官商勾結提出監督、檢舉及提告，現在的台南市議會國民黨團，也不斷地在做這件事，可以有更多監督的力量加入當然更好，對執政者有更多的鞭策是正向的，我們都正面看待。

