為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳以信退選允協助 謝龍介：凝聚所有可以團結的力量

    2025/12/22 16:24 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委謝龍介。（資料照）

    國民黨立委謝龍介。（資料照）

    國民黨前立委陳以信今天宣布退出台南市長選舉，未來將不計任何角色協助謝龍介贏得勝選。對此，謝龍介受訪表示，很感謝陳以信這段期間的投入，讓台南市民更多關注到國民黨，陳提出的一些政見也符合台南市的需求，會深入研究，將來取得政權，能付諸實行，未來還有艱困的選戰要打，除了陳以信，還會凝聚所有可以團結的力量，都會團聚在一起，台南這場仗不容易，但我們有充分的信心，最後可以取得勝利。

    至於黨中央是否將於週三中常會正式提名參選？謝龍介僅說，本來就都準備好了，看黨中央何時徵召，都會配合。

    至於未來如何強化選情，積極衝刺？謝龍介說，他會團結所有的力量，與鄉親做更深度的結合，因應新時代選舉型態的不同，在網路上、群眾活動上擴大接觸面。民進黨已經在台南連續執政32年，但表現沒有更上一層樓，越來越差勁，相形之下失去台南的光榮感，會讓台南鄉親感覺台南是需要改變了，這樣的力量上來，一定可以取得最後的關鍵勝利。

    對於國民黨智庫、國家政策研究基金會將聘任前立委張顯耀擔任執行長，並由立委陳菁徽與前立委吳怡玎擔任副執行長，謝龍介表示，他是民意代表出身，長期監督台南市政，對台南市的官商勾結提出監督、檢舉及提告，現在的台南市議會國民黨團，也不斷地在做這件事，可以有更多監督的力量加入當然更好，對執政者有更多的鞭策是正向的，我們都正面看待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播